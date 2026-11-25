El Tecate Comuna 2026 está listo para recibir a miles de asistentes en Puebla. A pocos días de su realización, el festival dio a conocer la distribución de horarios de las más de 30 agrupaciones que integran su cartel, así como los escenarios en los que se presentará cada artista.

La cita será el próximo 28 de noviembre en el Foro Cholula, donde el público podrá disfrutar de una jornada musical que comenzará al mediodía y se prolongará hasta las primeras horas del día siguiente.

Caifanes, Babasónicos, The Flaming Lips, Los Auténticos Caligaris, José Madero, Enjambre, LP y The Mars Volta son algunos de los nombres que forman parte de esta edición, que contará con cuatro espacios musicales: Tecate, Comuna, Mágico y Templo.

Además de los horarios, los asistentes deben tomar en cuenta los precios de los accesos, las alternativas de transporte y las restricciones de objetos para ingresar al recinto.

El Tecate Comuna regresa al Foro Cholula con una edición que reunirá a grandes exponentes de la música nacional e internacional el próximo 28 de noviembre.

¿Cuáles son los horarios del Tecate Comuna 2026 por escenario?

La programación contempla presentaciones simultáneas en los cuatro escenarios, por lo que será importante organizar con anticipación los recorridos para no perderse a los artistas favoritos.

Las puertas abrirán a las 12:00 horas y las actividades musicales se distribuirán de la siguiente manera:

Escenario Tecate

12:25 a 12:50 horas: La Bande-Son Imaginaire.

13:25 a 14:05 horas: La Bomba de Tiempo.

4:45 a 15:30 horas: Los Estrambóticos.

16:15 a 17:05 horas: División Minúscula.

18:00 a 19:00 horas: The Flaming Lips.

20:00 a 21:15 horas: Caifanes.

22:15 a 23:25 horas: Babasónicos.

00:25 a 02:00 horas: Los Auténticos Caligaris.

El Tecate Comuna 2026 reunirá a más de 30 agrupaciones, con una jornada musical que promete horas de rock, pop y música alternativa en Puebla. Foto: Facebook Tecate Comuna

Escenario Comuna

12:50 a 13:25 horas: Leo Rizzi.

14:05 a 14:45 horas: Nasa Histoires.

15:30 a 16:15 horas: Little Jesus.

17:05 a 18:00 horas: LP.

19:00 a 20:00 horas: José Madero.

21:15 a 22:15 horas: Enjambre.

23:25 a 00:25 horas: Moenia.

Escenario Mágico

13:25 a 14:05 horas: Big Sempa.

14:45 a 15:30 horas: Bruses.

16:15 a 17:05 horas: Los Cafres.

18:00 a 19:00 horas: Cuarteto de Nos.

20:00 a 21:15 horas: Caloncho.

22:15 a 23:25 horas: NSQK.

00:25 a 01:15 horas: Dorian.

Escenario Templo

12:50 a 13:25 horas: Veintiuno.

14:05 a 14:45 horas: Santa Sabina.

15:30 a 16:15 horas: Porter.

17:05 a 18:00 horas: Love of Lesbian.

19:00 a 20:00 horas: DLD.

21:15 a 22:15 horas: The Mars Volta.

23:25 a 00:25 horas: Kakkmaddafakka.

Foto: Facebook Tecate Comuna

¿Qué artistas serán los encargados de cerrar el Tecate Comuna 2026?

La última parte del festival tendrá distintos protagonistas, pues cada escenario contará con su propio acto de clausura.

En el escenario Tecate, Los Auténticos Caligaris tendrán la presentación más extensa de la recta final, con un espectáculo programado de las 00:25 a las 02:00 horas.

Por su parte, Dorian despedirá al público del escenario Mágico entre las 00:25 y la 01:15 horas. En los espacios Comuna y Templo, los encargados de concluir las actividades serán Moenia y Kakkmaddafakka, respectivamente, ambos con presentaciones de las 23:25 a las 00:25 horas.

Los vasos conmemorativos se entregarán gratis con la compra de una cerveza. Foto: Facebook Tecate Comuna

¿Qué conciertos coinciden y a qué artistas habrá que elegir?

Uno de los aspectos que deberán considerar los asistentes es que algunas de las presentaciones más esperadas se llevarán a cabo al mismo tiempo. Esto significa que será necesario decidir entre propuestas musicales que coinciden en distintos puntos del recinto.

Estos son algunos de los principales empalmes de la jornada:

18:00 a 19:00 horas: The Flaming Lips, en el escenario Tecate, y Cuarteto de Nos, en Mágico.

20:00 a 21:15 horas: Caifanes, en Tecate, y Caloncho, en Mágico.

21:15 a 22:15 horas: Enjambre, en Comuna, y The Mars Volta, en Templo.

22:15 a 23:25 horas: Babasónicos, en Tecate, y NSQK, en Mágico.

Por ello, consultar previamente la distribución de los escenarios puede ayudar a aprovechar mejor el tiempo y evitar traslados innecesarios durante los conciertos.

Mapa oficial Tecate Comuna 2026 Foto: Facebook Tecate Comuna

¿Cuánto cuestan los boletos para el Tecate Comuna 2026?

Los accesos para el festival se comercializan mediante la plataforma eTicket y están divididos en tres categorías, cada una con diferentes beneficios.

Estos son los precios anunciados:

General: mil 860 pesos. Permite ingresar a las áreas generales y disfrutar de los cuatro escenarios.

Comfort Pass: 2 mil 295 pesos. Incluye entrada preferencial, sanitarios exclusivos y espacios destinados al descanso.

VIP Pass: 3 mil 660 pesos. Ofrece una zona con vista preferencial, áreas exclusivas, pit lateral frente al escenario principal y accesos rápidos.

La preventa para clientes Citibanamex se realizó el 18 de agosto, mientras que la venta general comenzó el 19 del mismo mes. Los precios pueden cambiar dependiendo de la fase de comercialización y los cargos por servicio se cobran por separado.

Por esta razón, se recomienda consultar eTicket para conocer el costo vigente y verificar la disponibilidad de las diferentes modalidades.

¿Qué objetos están permitidos en el Tecate Comuna 2026?

Antes de preparar las pertenencias para asistir al festival, es importante revisar las indicaciones de seguridad, ya que no todos los artículos pueden ingresar al Foro Cholula.

La organización publicó una relación de objetos autorizados para facilitar el acceso de los asistentes. Entre ellos se encuentran:

Objetos permitidos en el Tecate Comuna 2026

Es recomendable tomar en cuenta estas especificaciones al momento de preparar la mochila o bolsa que se llevará al evento.

¿Qué artículos están prohibidos en el festival?

Por motivos de seguridad, habrá objetos que no podrán pasar los filtros de revisión. La lista incluye desde alimentos y bebidas del exterior hasta artículos que puedan representar algún riesgo para los asistentes.

Entre los principales artículos restringidos están:

Objetos prohibidos en el Tecate Comuna 2026.

La organización también advirtió que el personal de seguridad podrá impedir el acceso de cualquier otro artículo que considere peligroso, incluso si no aparece expresamente en el listado.

Otro punto importante es que no se permitirá el reingreso una vez que una persona haya entrado al festival. Asimismo, el acceso al recinto suele cerrarse tres horas antes de la última presentación programada.

La edición 2026 marca el octavo año del festival, que reunirá a más de 30 proyectos musicales de géneros como rock, pop, ska y música alternativa.

Entre los actos destacados se encuentran Caifanes, Babasónicos, The Flaming Lips, Los Auténticos Caligaris, José Madero, Enjambre, LP, The Mars Volta, DLD, Porter, Los Cafres y Little Jesus.

Precisamente, esta última agrupación adelantó que aprovechará su participación para interpretar de principio a fin su álbum Río Salvaje, una propuesta que promete ser uno de los momentos especiales de su presentación.

Con los horarios ya publicados, los asistentes pueden comenzar a organizar su recorrido por los cuatro escenarios y preparar su visita a una de las citas musicales más importantes de Puebla.