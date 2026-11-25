Los Auténticos Decadentes y Caligaris están a punto de hacer vibrar los corazones de sus fans con un concierto en el que la fiesta, la música y sus grandes éxitos se reunirán en un mismo escenario.

Se trata de un proyecto pensado para que los clásicos de ambas bandas se encuentren en una misma noche, como parte de su gira La Fórmula Perfecta, con la que prometen hacer cantar y bailar a sus seguidores.

¿Cuándo es el concierto de Auténticos Decadentes y Caligaris?

La gira comenzó el 22 de agosto de 2026, con su debut en el Quality Center de Córdoba, Argentina, y ahora se acerca una de las fechas que sus seguidores en México esperan.

El concierto tendrá lugar este viernes 27 de noviembre en el Estadio GNP Seguros, donde la cita será a las 21:00 horas, para reunir a los fans de ambas agrupaciones en una noche llena de música y diversión.

Si aún no alcanzaste boletos, todavía puedes encontrar entradas en zona general, cuyos precios van de los mil 240 a los mil 984 pesos.

¿Qué estación del Metro me deja en el Estadio GNP Seguros?

El Estadio GNP Seguros se encuentra en Viaducto Río de la Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco, 08400, Ciudad de México.

Para llegar en transporte público, una de las opciones es utilizar la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro CDMX, identificada con el color café.

Desde esta estación, solo tendrás que caminar unos minutos para llegar al acceso del recinto y disfrutar del concierto.

¿Qué cosas no dejan pasar al Estadio GNP?

Antes de acudir al concierto, es importante tomar en cuenta que no todos los objetos pueden ingresar al Estadio GNP Seguros, por lo que conviene revisar qué tipo de bolsas están permitidas.

Bolsas permitidas:

Mochilas que no excedan 10 x 15 x 30 cm.

Mochilas que no excedan 10 x 15 x 30 cm. Bolsas de mano pequeñas, con o sin correa, que no excedan 11 x 16 cm.

Bolsas de almacenamiento transparentes, como Ziploc o similares, de tamaño mediano.

Cangureras que no excedan 11 x 16 cm.

Posible setlist de Auténticos Decadentes y Caligaris

Aunque muchos fans ya quieren saber cuáles son las canciones que ambas bandas interpretarán durante el concierto, todavía no hay un setlist oficial confirmado.

Sin embargo, entre los temas que podrían sonar durante esta noche se encuentran algunos de sus clásicos, que seguramente harán cantar a más de uno:

Te quiero tanto

Te quiero tanto Loco (Tu Forma de Ser)

Kilómetros

Vení Raquel

Asado y Fernet

Todos Locos

La Guitarra

El Murguero

Y la Banda Sigue

Quereme Así

Un Osito de Peluche de Taiwán

Ahora solo queda prepararse para disfrutar de este concierto, en el que los seguidores podrán corear algunos de los grandes éxitos de ambas bandas y vivir una noche llena de ritmo, nostalgia y fiesta.