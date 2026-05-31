¿"Tay Story 5" es real? Las pistas que unen a Taylor Swift con los juguetes de ‘Toy Story’

Se viene el sueño de los millennials en una colaboración que nadie vio venir: existen pistas que unen a Taylor Swift con los juguetes de Toy Story 5, la nueva película de Pixar cuyo estreno está programado para el mes de junio.

La estrella del pop más grande de nuestros tiempos cruzará su camino con una de las franquicias cinematográficas más queridas e icónicas de la industria; o al menos es lo que parece, sobre todo después de que TikTok se unió a esta alerta.

Los swifties del mundo, expertos en descubrir los secretos y teorías que rodean a Taylor, han recopilado easter eggs que han tomado una fuerza descomunal a medida que se acerca la fecha del esperado estreno de Toy Story 5.

¿Taylor Swift estará en Toy Story 5? Pixar

¿Taylor Swift participará en Toy Story 5?

El rumor de la participación de Taylor Swift en Toy Story 5 comenzó cuando los fanáticos entraron al sitio web oficial de la cantante y se toparon con una sorpresa: apareció una misteriosa cuenta regresiva de 48 horas que rompió por completo con la estética visual de su actual etapa artística.

El reloj venía acompañado de un cielo azul celeste adornado con nubes blancas esponjosas, un diseño prácticamente idéntico al emblemático papel tapiz de la habitación de Andy.

Por si fuera poco, la tipografía utilizada para los números del contador lucía un color amarillo vibrante delineado con un borde azul, respetando la paleta de colores del logotipo oficial de la franquicia de Pixar.

Otro detalle interesante en el mundo de Swift es que la fecha de estreno de la película animada (19 de junio en Estados Unidos) coincide con el aniversario de su sencillo debut, "Tim McGraw".

¿Taylor Swift estará en Toy Story 5? TikTok

Como parte de la publicidad de Toy Story 5, se comenzaron a ver espectaculares en avenidas con las letras mayúsculas "TS" impresas sobre un fondo azul repleto de nubes. A primera vista, cualquiera podría asumir que las siglas corresponden al título de la saga cinematográfica (Toy Story); no obstante, el detalle ha desatado suspicacias entre los swifties del mundo.

Y es que Taylor Swift lleva más de una década utilizando las siglas "T.S." como una marca registrada de su identidad pública, su mercancía oficial y sus derechos de autor. Además, las nubes dibujadas en el cielo de la publicidad son exactamente 13, el número de la suerte de la intérprete de “The life of a showgirl”.

TikTok se unió a la fiebre de las pistas y cuando se busca el nombre “Taylor Swift” en su plataforma, aparecen una serie de nubes blancas con borde azul.

¿Taylor Swift estará en Toy Story 5? Pixar

¿Cuál es la respuesta de Pixar y Taylor Swift?

El director de la cinta, Andrew Stanton, acompañado por la codirectora McKenna Harris y la productora Lindsey Collins, abordaron de manera frontal la pregunta sobre los rumores musicales que involucran a Taylor Swift con Toy Story 5, expresando:

"Nos sentiríamos sumamente honrados de trabajar con ella".

Sin embargo, el cineasta anunció que la canción que suena en los créditos finales del largometraje no es un tema de Taylor Swift.

Estas palabras, lejos de decepcionar a fanáticos, avivaron la esperanza pues swifties señalaron que las declaraciones de los ejecutivos de Pixar fueron redactadas y pronunciadas con un cuidado milimétrico.

Por otro lado, Taylor fue vista utilizando un vestido midi de color azul cielo con rayas blancas horizontales de la firma Staud, algo que también fue interpretado como una pista por los fanáticos.