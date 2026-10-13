“No es broma”: Sylvester Stallone admite que no se retira por culpa de su hija Sophia

¡Ni siquiera una carrera de más de cinco décadas en Hollywood parece suficiente para que Sylvester Stallone piense en el retiro! A sus 80 años, el protagonista de Rocky y Rambo sorprendió al revelar que todavía tiene una importante razón para seguir trabajando: la boda de su hija Sophia Stallone.

¿Por qué Sylvester Stallone dice que no puede retirarse?

La confesión ocurrió durante su aparición en el programa Live with Kelly and Mark, transmitido el 13 de octubre, donde Kelly Ripa no dudó en preguntarle cuánto dinero estaba dispuesto a desembolsar para la celebración. La respuesta del actor provocó risas entre los presentes, aunque él se encargó de dejar claro que no estaba exagerando.

Sylvester Stallone dejó claro que su retiro tendrá que esperar por una razón muy especial: la próxima boda de Sophia Stallone. IG officialslystallone

Casi me da vergüenza decirlo, pero no puedo jubilarme. No puedo jubilarme”, comentó entre bromas. Ante la reacción del público, insistió: “¡Lo digo en serio!”.

Aunque Stallone no reveló la cantidad que piensa destinar al enlace, sus declaraciones dejaron ver que la celebración podría representar un gasto considerable. Por ahora, el actor parece tener claro que sus planes de descanso tendrán que esperar mientras se prepara para acompañar a su hija en uno de los días más importantes de su vida.

Sylvester Stallone hizo reír a Kelly Ripa y Mark Consuelos al hablar de la boda de Sophia. IG officialslystallone

Sylvester Stallone aprueba al futuro esposo de su hija

La noticia del compromiso de Sophia, de 30 años, con Michael Sheehan se dio a conocer el pasado 28 de agosto, cuando ella compartió en Instagram varias fotografías de la romántica propuesta. Junto a las imágenes, escribió un mensaje que reflejó su emoción por comenzar esta nueva etapa:

Sylvester Stallone llenó de elogios a Michael Sheehan, el prometido de su hija Sophia, y reveló que el joven le pidió su bendición antes de hacerle la propuesta de matrimonio. IG officialslystallone

Para siempre con mi mejor amigo”.

Por su parte, Stallone no ha ocultado la buena impresión que le ha causado su futuro yerno. Durante la entrevista televisiva, el actor lo describió como un gran tipo y reveló que Michael decidió pedirle su bendición antes de hacerle la propuesta a Sophia.

De hecho, le pidió la mano”, recordó el protagonista de Rocky, una tradición que sorprendió a los conductores del programa.

Kelly Ripa bromeó al imaginar los nervios que debió experimentar el joven al acercarse al padre de su novia. Sin embargo, Stallone aseguró que Michael tuvo la confianza suficiente para hablar directamente con él.

A sus 80 años, el actor tiene una nueva meta familiar: acompañar a su hija Sophia al altar y contribuir a los gastos de su esperada boda. IG officialslystallone

Incluso Mark Consuelos aprovechó la ocasión para hacer referencia a una de las escenas más famosas de Rocky II, cuando Rocky Balboa le propone matrimonio a Adrian. Al preguntarle si su futuro yerno había utilizado una frase similar, el actor respondió con humor citando otra línea de la película:

No dejaré ni un pelo en el lavabo”.

Stallone también contó que su esposa, Jennifer Flavin, estuvo presente durante la conversación y tuvo que intervenir como una especie de árbitro. “Le dije: ‘¡Guau, buena suerte, amigo!’”, relató entre risas.

Así es la relación de Sylvester Stallone con su hija Sophia

Detrás de las bromas sobre el costo de la boda existe una relación familiar muy especial. Stallone ha reconocido en distintas ocasiones el cariño que siente por sus hijas y, en particular, la cercanía que comparte con Sophia.

El actor y Jennifer Flavin, casados desde 1997, tienen tres hijas: Sophia, Sistine y Scarlet. Antes de su matrimonio con Flavin, Stallone tuvo dos hijos con su primera esposa, Sasha Czack: Sage, quien falleció en 2012 a los 36 años, y Seargeoh.

La relación entre Sylvester Stallone y su hija Sophia quedó nuevamente en evidencia durante una entrevista televisiva. IG officialslystallone

En una entrevista concedida a Paris Match en 2012, Flavin destacó la conexión entre Sophia y su padre, al señalar que ambos comparten gestos, pensamientos y una manera muy parecida de ver la vida.

Esa complicidad ayuda a entender por qué el actor vive con tanta emoción la próxima boda de su hija. Aunque despedirse de su soltería representa el inicio de una nueva etapa para Sophia, para Stallone también significa acostumbrarse a verla construir su propia familia.

Mientras los preparativos avanzan, el intérprete parece dispuesto a seguir sumando proyectos a su trayectoria para cumplir con sus compromisos familiares.