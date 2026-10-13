Hombre G abren el bar en el Auditorio Nacional y reciben a 10 mil fans

Si algo reconocen los Hombres G es que si en 1895 no hubieran enloquecido a los mexicanos con los polvos pica pica y el jersey a rayas, su historia no sería la misma. Y es que hace poco más de 40 años, los españoles probaron las mieles de la fama tanto en su país natal como de este lado del Atlántico, por eso ayer la primera fecha de la gira Los mejores años de nuestra vida, frente a 10 mil personas que abarrotaron el Auditorio Nacional, fue una de las presentaciones más memorables.

Hombres G concluirán su gira Los mejores años de nuestra vida en España en diciembre próximo. Foto: Héctor López

Con un intro de mensajes al estilo Windows 95 en las pantallas del Auditorio Nacional, los Hombres G anunciaron que estaban en el lugar. Tras verlos frente a la Virgen de Guadalupe que se encuentra en el backstage del recinto, los españoles se apoderaron del escenario en donde Voy a pasármelo bien marcó la pauta de lo que sería la primera de cuatro fechas de esta gira. “Buenas noches, México”, lanzó David. Mientras el título de la canción se convertía en un mantra para la velada.

Cómo están chicos, Es increíble de compartir esta noche y de volver a nuestro México querido, es un placer siempre volver, vamos a cantar muchas canciones y la vamos a pasar como siempre, de puta madre”, lanzó David a 10 mil personas que no dudaron en acompañarlo en El ataque de las chicas cocodrilo, Una mujer de bandera y No te escaparás.

La velada comenzó a calentarse, el público de pie, muchos contemporáneos de los Hombres G, recibió un mensaje para aquellos que han seguido la carrera de los españoles.

Esta canción que viene ahora es de los que son muy fans de Hombres G, hace muchísimos años que no la tocamos y es una canción muy bonita que espero recordéis, se llama Solo otra vez”, dijo David, y entonces los que abarrotaron el Auditorio demostraron cantando el tema por qué estaban ayer en la noche… eran fans de hueso colorado.

Chico, tienes que cuidarte fue la rola con la que el público cantó solo acompañado por la batería de Javi y fue entonces cuando David recordó cuantas veces han pisado México y porqué el país lo sienten como su casa.

Que maravilla volver a México, de todas las veces que hemos venido, más de 40 años viniendo aquí, son más de 100 viajes, hemos venido más veces aquí que a algunas ciudades de España, y siempre con ese cariño. Para nosotros estar en esta ciudad nos hace sentirnos como en casa, somos mexicanos”, dijo el vocalista instantes antes de darle voz a Me siento bien.

La primera fecha de las cuatro que la banda ofrecerá esta semana en la capital del país estuvo cargada de nostalgia, clásicos y mucha actitud a lo largo de las 24 canciones que interpretó Hombres G durante los 120 minutos que duró el show, donde no faltaron clásicos como Devuélveme a mi chica, Venezia, Te quiero, Suéltate el pelo, Marta tiene un marcapasos y Visite nuestro bar.