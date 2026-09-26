"Casi me deja inconsciente": Sylvester Stallone revela cómo fue su primer ataque de ansiedad

Sylvester Stallone decidió hablar de un tema que durante años mantuvo en privado: los episodios de ansiedad que ha experimentado desde que era joven y que, según contó, todavía aparecen en su vida.

El actor de Rocky y Rambo habló del tema en una entrevista con The New York Times, donde recordó el primer episodio que vivió cuando tenía 36 años. Estaba en una sala de cine revisando las imágenes diarias de un proyecto cuando, de pronto, comenzó a sentirse mal.

Stallone explicó que en ese momento pensó que estaba muriendo. El episodio fue tan intenso que terminó de rodillas y tuvo que arrastrarse por el suelo de la sala.

Me estoy muriendo, esto es todo, estoy a punto de morir, recordó que pensó en aquel momento.

Aunque el actor no describió estos episodios específicamente como ataques de pánico, sí explicó que se trataba de momentos de ansiedad muy fuertes que se repitieron una y otra vez durante las siguientes décadas.

Sylvester Stallone recuerda su primer ataque de ansiedad

El primer episodio ocurrió mientras Stallone veía las llamadas "dailies", es decir, las imágenes grabadas durante una producción cinematográfica que suelen revisarse antes de que termine el proceso de edición.

Según relató, todo comenzó de manera repentina. Se puso de pie, sintió que el calor recorría su cuerpo y que el vello de la nuca se le erizaba.

La sensación fue tan fuerte que creyó que algo grave estaba ocurriendo.

Después, perdió la estabilidad y terminó en el suelo. El actor recordó que se arrodilló, gateó y terminó dentro de aquella oscura sala de cine.

El primer episodio ocurrió mientras Stallone veía las llamadas "dailies" IG officialslystallone

Desde entonces, aseguró que vivió episodios similares "una y otra vez".

La revelación resulta llamativa porque Stallone ha construido buena parte de su carrera interpretando a personajes que enfrentan situaciones límite. Sin embargo, detrás de esa imagen de fortaleza también ha tenido que lidiar con episodios de ansiedad que, según sus propias palabras, no desaparecieron con los años.

Los ataques todavía forman parte de su vida

Stallone también explicó que la ansiedad no es algo que haya quedado completamente en el pasado.

El actor contó que las situaciones con mucha gente pueden convertirse en un detonante. Puso como ejemplo una visita a una exposición de arte junto a su esposa. Mientras el lugar comienza a llenarse, él puede empezar a sentir que necesita salir.

En esos momentos, su esposa entiende lo que está pasando y ambos abandonan el lugar.

Stallone también explicó que la ansiedad no es algo que haya quedado completamente en el pasado. REUTERS

"Me voy", le dice Stallone cuando comienza a sentirse mal, según su relato. Después, explicó, llega hasta un callejón y vuelve a terminar de rodillas.

La experiencia, dijo, puede aparecer sin previo aviso y es algo que continúa enfrentando mientras envejece.

Una faceta poco conocida de la estrella de Rocky

La confesión muestra una parte de Sylvester Stallone que pocas veces aparece frente a las cámaras. Durante décadas, el actor ha estado relacionado con personajes de acción y protagonistas que suelen resolver los problemas a golpes o resistiendo hasta el final. Esta vez, en cambio, habló de una lucha mucho más personal.

Stallone no detalló en la entrevista un tratamiento específico ni explicó que los episodios hayan desaparecido. Lo que sí dejó claro es que la ansiedad ha estado presente durante buena parte de su vida y que todavía puede aparecer incluso en situaciones cotidianas.

Stallone no detalló en la entrevista un tratamiento específico ni explicó que los episodios hayan desaparecido Foto: Amazon MGM Studios

Su testimonio también explica por qué decidió contar ahora una experiencia que, durante años, prefirió mantener en privado.