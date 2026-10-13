Estudios Churubusco albergan la primera edición de Nahui, el encuentro de la industria audiovisual

La industria audiovisual de México e Iberoamérica tiene un nuevo espacio de trabajo para los proyectos cinematográficos en sus etapas avanzadas de desarrollo: Nahui, Mercado Internacional de Cine de la Ciudad de México, que inauguró el lunes su primera edición en el lobby del Edificio Luis Buñuel de los Estudios Churubusco.

La iniciativa es impulsada por el gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura CDMX, Procine CDMX, Cfilma, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Turismo y el Fondo Mixto de Promoción Turística, cuyos directivos presentaron el proyecto ante la comunidad fílmica mexicana e iberoamericana.

“El cine nos permite imaginar otros mundos, pero también nos puede ayudar a transformar éste. Puede generar identidad y memoria, generar comunidad, impulsar la creación de empleos y contribuir al desarrollo sostenible, puede cruzar fronteras y acercar sociedades.

“Por eso hoy queremos invitarlos a hacer suyo este espacio, a encontrarse, a conversar, a hacer negocios, a coproducir, a imaginar”, pronunció Ana Francis López, secretaria de cultura de la CDMX.

Alejandra Frausto durante durante la presentación de Naui en los Estudios Churubusco. Cortesía Salvador Franco

Por su parte, Alejandra Frausto, secretaria de Turismo de la misma entidad federativa, invitó a los participantes a apropiarse de este encuentro que busca atravesar a las películas por sus cuatro etapas fundamentales para su existencia: desarrollo, producción, distribución y exhibición.

“Deseamos que, a partir de aquí, se logre generar multiplicidad de proyectos y que haya más cine que se distribuya y que se vea.

“Queremos que la Ciudad de México se consolide como el destino fílmico de América, aquí son bienvenidas todas las culturas y todas las ideas”, señaló la funcionaria, quien celebró el nacimiento de esta plataforma de trabajo.

Hoy comienza Nahui, queremos que este sea apenas el primer capítulo de una historia mucho más grande: la historia de una ciudad que cree en su cultura, en su comunidad creativa, en el poder de la diversidad y de la inclusión y que está decida a convertirse en la gran capital Latinoamericana del cine y de la creación audiovisual", dijo Alejandra Frausto.

Finalmente, Abril Alzaga, titular de Procine CDMX, agradeció a las empresas y a los organismos que se sumaron a la iniciativa, así como a todos los que han trabajado para que este proyecto se hiciera realidad.

“Hoy arrancamos. Les invito a hacer de estos días un laboratorio común para que el talento audiovisual se convierta en desarrollo económico, en referente cultural y en soberanía narrativa. ¡Bienvenidos a Nahui!”.

La primera edición de este encuentro se realiza desde este lunes y hasta mañana en las sedes de los Estudios Churubusco, la Cineteca de las Artes, Centro Nacional de las Artes y la Utopía Elena Poniatowska.

Durante la ceremonia inaugural también estuvieron presentes, Daniela Alatorre, titular de Imcine; Manola Zabalza, secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de México; Guillermo Saldaña, director general de la Comisión de Filmaciones de la CDMX y Daniel Hidalgo, presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC).

Disney busca series de género

Durante la apertura, Alejandro Castro Cisneros, gerente de desarrollo de contenidos de Walt Disney Company México anunció la creación de una convocatoria de la mano de Blood Window para impulsar miniseries mexicanas de terror, ciencia ficción, thriller, policial y todas las vertientes géneros fantásticos que abrirá en las próxima semanas.

“En Disney creemos en el poder de las historias para conectar con las audiencias. Queremos apoyar y descubrir nuevas voces, nuevos talentos y nuevos universos.”

Los cinco proyectos seleccionados, adelantó el directivo, participarán en un pitching (presentación) presencial con un jurado de profesionales de la industria que, junto con Disney, elegirá al proyecto ganador, que recibirá un premio para continuar su desarrollo.

Las bases se publicarán el 19 de octubre en las redes de Blood Window, plataforma de encuentro para directores, escritores, productores y cineastas del género fantástico.

¿Qué significa Nahui?

Nahui significa cuatro en náhuatl: los cuatro puntos cardinales, los cuatro momentos de toda película: desarrollo, producción, distribución y exhibición.