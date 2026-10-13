¿Qué le pasó a Laura Bozzo? La conductora habría sido hospitalizada de emergencia 

La salud de Laura Bozzo ha generado preocupación luego de que medios locales reportaran que la conductora peruana habría sido ingresada de emergencia a un hospital de Acapulco, Guerrero.

Los primeros informes difundidos este 13 de octubre señalan que la presentadora habría llegado al Hospital General de El Quemado, perteneciente al IMSS-Bienestar, con un cuadro de deshidratación severa y una presunta obstrucción intestinal.

Foto: Instagram laurabozzo_of

¿Cuál es el estado de salud de Laura Bozzo?

De acuerdo con los reportes que circulan, la conductora permanece bajo atención médica debido a las complicaciones que habría presentado en las últimas horas.

Entre las afecciones mencionadas se encuentran la deshidratación severa y una posible obstrucción intestinal, condiciones que requieren valoración por parte de especialistas.

También se ha señalado que los médicos estarían evaluando la posibilidad de realizar una intervención quirúrgica para atender el problema digestivo. Sin embargo, hasta ahora no existe información oficial que confirme que la operación se haya llevado a cabo o que sea definitiva.

La evolución de la presentadora dependerá de las valoraciones médicas y de la información que se dé a conocer sobre su condición.

Este tipo de complicación ocurre cuando el contenido del intestino no puede avanzar con normalidad y, dependiendo de su causa y gravedad, puede requerir tratamiento hospitalario o una intervención quirúrgica.

Algunas versiones también mencionan una posible afectación del tejido intestinal y complicaciones abdominales adicionales.

Por ahora, tampoco se ha informado de manera oficial sobre los procedimientos que podrían realizarle ni sobre el tiempo que permanecería hospitalizada.

¿Qué antecedentes médicos ha enfrentado Laura Bozzo?

La conductora ha hablado en otras ocasiones sobre problemas de salud que han afectado su vida personal y profesional.

En 2016, enfrentó una complicación intestinal grave después de un procedimiento médico realizado en Perú. Aquel episodio derivó en un choque séptico y requirió varias cirugías correctivas, además de un periodo de recuperación.

Este antecedente ha vuelto a llamar la atención ante los reportes recientes sobre su salud. Sin embargo, no se ha confirmado que los problemas anteriores estén relacionados con la presunta emergencia actual.

Asimismo, se ha mencionado que la presentadora había enfrentado recientemente un padecimiento en la columna que habría limitado su participación en algunos proyectos televisivos.

Foto: Instagram laurabozzo_of

¿Cuándo fue vista Laura Bozzo por última vez?

Antes de que trascendieran los reportes sobre su presunta hospitalización, Laura Bozzo había concedido una entrevista desde su domicilio en Acapulco el pasado 5 de octubre.

Durante esa conversación habló sobre asuntos personales y algunos de sus planes para los próximos meses. En aquella aparición no hizo referencia a molestias abdominales relacionadas con la emergencia que ahora se reporta.

La conductora también ha tenido que responder anteriormente a versiones sobre su estado de salud que circularon en redes sociales, algunas de las cuales llegó a desmentir.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer una confirmación pública de la conductora, sus familiares o representantes sobre su diagnóstico y evolución. Por ello, los detalles sobre su estado de salud deben tomarse con cautela.