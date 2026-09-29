Sylvester Stallone recuerda la muerte de su hijo y revela cómo vivió su pérdida

Sylvester Stallone volvió a hablar sobre uno de los momentos más difíciles de su vida. El protagonista de Rocky recordó la muerte de su hijo Sage y compartió cómo enfrentó los primeros días después de recibir la noticia de su fallecimiento.

En una entrevista con The New York Times, publicada el 26 de septiembre de 2026, el actor de 80 años habló sobre los sentimientos de culpa que experimentó tras perder a su primogénito y las preguntas que todavía se hace sobre lo ocurrido.

Sylvester Stallone recordó cómo recibió la noticia de la muerte de su hijo Sage y los sentimientos de culpa que experimentó. IG officialslystallone

Sylvester Stallone revela cómo se enteró de la muerte de su hijo Sage

Durante la conversación con la periodista Lulu García-Navarro, Sylvester Stallone recordó que recibió la noticia mediante una llamada inesperada del entonces esposo de su madre, un médico al que aseguró que ni siquiera conocía personalmente.

El hombre le informó que Sage había muerto. Sin embargo, Stallone contó que su primera reacción fue preguntar a dónde se había ido su hijo, sin comprender de inmediato lo que acababan de comunicarle.

El actor explicó que, después de recibir la noticia, comenzó a cuestionarse si había podido hacer algo para evitar lo ocurrido. Entre sus recuerdos aparecen preguntas sobre las decisiones que tomó y las ocasiones en las que pudo haber acompañado a su hijo.

Stallone reconoció que esos pensamientos se convirtieron en episodios de culpa relacionados con la pérdida. Durante la entrevista también recordó que desconocía que Sage tuviera un problema cardíaco que pudiera provocar su muerte a una edad tan temprana.

El protagonista de Rambo señaló que las responsabilidades familiares ocuparon buena parte de su tiempo durante los primeros días. Entre los preparativos del funeral y los asuntos que debía atender junto con la madre de Sage, intentó continuar con sus actividades.

Sin embargo, aproximadamente una semana después del fallecimiento, mientras se encontraba solo en su habitación, experimentó una reacción que todavía recuerda. El actor describió aquel momento como una expresión de dolor, tristeza y culpa que nunca había experimentado de esa manera.

Stallone aseguró que jamás había escuchado salir de sí mismo un lamento semejante. También reconoció que la pérdida continúa formando parte de su vida y que el paso de los años no ha eliminado los recuerdos de aquel episodio.

Sylvester Stallone y su hijo Sage compartieron pantalla en Rocky V, película que abordó los conflictos entre padre e hijo. Grosby Group

De qué murió Sage, el hijo de Sylvester Stallone

Sage Stallone falleció el 13 de julio de 2012, a los 36 años. Su cuerpo fue encontrado en su vivienda de Los Ángeles, California, y su muerte provocó diversas especulaciones sobre las circunstancias en las que ocurrió.

Sin embargo, el informe de la oficina forense del condado de Los Ángeles determinó que murió por una enfermedad de las arterias coronarias relacionada con la aterosclerosis, una afección que provoca la acumulación de placa en las arterias y puede ocasionar un ataque cardíaco.

Las autoridades clasificaron su fallecimiento como una muerte por causas naturales. Los análisis toxicológicos detectaron únicamente una cantidad reducida de hidrocodona, un medicamento que le habían recetado después de someterse a un procedimiento dental. El forense descartó que este fármaco hubiera contribuido a su muerte.

Sage era el primogénito de Sylvester Stallone y la actriz Sasha Czack, con quien el protagonista de Rocky también tuvo a su segundo hijo, Seargeoh. El joven había seguido los pasos de su padre y desarrollado una carrera dentro de la industria cinematográfica.

Además de actuar, Sage se interesó por la producción y la dirección. Entre sus proyectos se encuentra el cortometraje Vic, estrenado en 2006, que formó parte de la programación del Festival Internacional de Cine de Palm Springs.

Sage Stallone interpretó al hijo de Rocky Balboa en Rocky V, película en la que compartió pantalla con su padre. Grosby Group

Sylvester Stallone recuerda su relación con Sage y su participación en Rocky V

La relación entre Sylvester Stallone y Sage también estuvo vinculada al cine. Ambos compartieron pantalla en Rocky V, película estrenada en 1990, donde el joven interpretó a Robert Balboa Jr., el hijo del boxeador que convirtió a su padre en una estrella de Hollywood.

La cinta aborda los problemas familiares de Rocky, quien comienza a dedicar gran parte de su atención a un nuevo boxeador mientras su propio hijo intenta recuperar la cercanía que tenían antes de su regreso a Filadelfia.

Años después, Stallone reconoció que utilizó algunas experiencias personales para desarrollar esa historia. En el documental Sly, estrenado por Netflix en 2023, habló sobre cómo su trabajo cinematográfico le permitió representar situaciones familiares que hubiera querido manejar de otra manera.

El actor explicó que en ocasiones trasladaba a sus películas aquello que no había conseguido resolver en su vida personal. También reconoció que durante determinados momentos de su carrera dio prioridad al trabajo y que sus decisiones tuvieron consecuencias en sus relaciones familiares.

Sage Stallone, hijo de Sylvester Stallone, falleció en 2012 a los 36 años debido a una enfermedad cardíaca. Grosby Group

En su reciente entrevista con The New York Times, Stallone volvió a reflexionar sobre su experiencia como padre y admitió que durante su primer matrimonio estaba concentrado en alcanzar el éxito profesional, una etapa en la que considera que descuidó otros aspectos de su vida.

Al recordar a Sage, el actor lo describió como un joven amable y habló de las oportunidades que esperaba que tuviera en el futuro. También destacó el papel de Sasha Czack en su crianza y reconoció que la muerte de su hijo sigue siendo una pérdida que no ha conseguido superar.