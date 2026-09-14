Sylvester Stallone ya vio Yo soy Rocky y revelan qué opinó

Sylvester Stallone no participa en Yo soy Rocky, pero la película lleva al cine una etapa clave de su vida. Cuando finalmente pudo verla antes de su estreno, el director Peter Farrelly esperaba con cierta preocupación conocer su opinión.

¿Qué opinó Sylvester Stallone de Yo soy Rocky?

La cinta, titulada I Play Rocky en inglés, cuenta cómo Stallone pasó de buscar oportunidades como actor a escribir el guion de Rocky y defender una condición que terminaría marcando su carrera. Él también quería interpretar a Rocky Balboa.

Stallone no forma parte de la producción de esta nueva película, aunque conocía el proyecto desde antes del rodaje. Había leído el guion escrito por Peter Gamble y dio su aprobación para que Farrelly llevara la historia a la pantalla.

El director contó a Entertainment Weekly que el actor también tuvo oportunidad de ver la película terminada. Lo hizo solo en su casa y Farrelly reconoció que estaba nervioso por conocer su reacción, en especial porque consideraba que la experiencia podía cambiar sin público alrededor.

Poco después de terminarla, Stallone se comunicó con él.

“Le encantó”, reveló Farrelly.

El respaldo del actor era importante para el director desde que recibió el proyecto. Farrelly incluso habló con el productor Toby Emmerich y le dejó claro que no aceptaría hacer la cinta si Stallone no estaba de acuerdo.

“Quiero hacer esta película, pero no la haré a menos que Stallone la apruebe”, recordó.

Después pudo hablar directamente con él y volvió a explicarle su postura.

“No la haré a menos que te encante y quieras que la hagamos”, le dijo Farrelly.

Stallone respondió: “Quiero que la hagas”.

El actor ya había mostrado su apoyo a Yo soy Rocky antes de verla completa. Cuando se publicó el tráiler, utilizó sus redes sociales para hablar del proyecto y de Anthony Ippolito, encargado de interpretarlo durante sus primeros años en Hollywood.

Sylvester Stallone ya vio Yo soy Rocky y dio su opinión sobre la película inspirada en una etapa de su vida. IG officialslystallone

¿De qué trata Yo soy Rocky?

Yo soy Rocky no continúa la historia de Rocky Balboa ni intenta hacer una nueva versión de la película de 1976. El protagonista es el propio Stallone antes de convertirse en una estrella.

La historia sigue sus primeros años como actor y el proceso que comenzó cuando escribió Rocky. El guion consiguió llamar la atención de productores interesados en llevarlo al cine, pero había un punto en el que Stallone no estaba dispuesto a ceder.

Quería interpretar al protagonista que él mismo había creado.

El problema era que todavía no tenía el peso suficiente en Hollywood para ser la primera opción de un estudio. Stallone rechazó una oferta mayor por el guion y aceptó trabajar por menos dinero con tal de conservar el papel.

Finalmente, John G. Avildsen dirigió Rocky con Stallone como protagonista y la película llegó a los cines en 1976.

Rocky consiguió 10 nominaciones al Oscar y ganó tres estatuillas, entre ellas Mejor Película y Mejor Director. Stallone recibió dos nominaciones por el mismo proyecto, una como Mejor Actor y otra por el guion.

El éxito también llegó a la taquilla. La película tuvo un presupuesto cercano al millón de dólares y recaudó alrededor de 117 millones de dólares en todo el mundo.

Anthony Ippolito fue elegido para interpretar a Sylvester Stallone en la película I Play Rocky. IG popternative

¿Quién interpreta a Sylvester Stallone en Yo soy Rocky?

El encargado de interpretar a Stallone es Anthony Ippolito, actor que anteriormente dio vida a un joven Al Pacino en The Offer, serie centrada en la realización de El Padrino.

Ippolito tuvo que prepararse para interpretar a Stallone sin convertir el papel en una imitación. El actor entrenó durante meses para acercarse al físico que tenía la estrella durante la época de Rocky y también pudo hablar con él antes del estreno.

El reparto recupera a otras figuras relacionadas con la historia de la película original. Jay Duplass interpreta a John G. Avildsen y Stephan James a Carl Weathers, quien consiguió uno de sus personajes más conocidos al convertirse en Apollo Creed.

También participan AnnaSophia Robb como Sasha Czack, primera esposa de Stallone, y Matt Dillon como Frank Stallone Sr., padre del actor.

Peter Farrelly dirige la película a partir del guion de Peter Gamble. El cineasta es conocido por títulos como Green Book, ganadora del Oscar a Mejor Película en 2019.

El actor Anthony Ippolito dará vida al joven Sylvester Stallone en la historia detrás de Rocky. IG filmupdatesmain

Rocky convirtió a Stallone en una estrella

Antes de Rocky, Stallone había conseguido pequeños trabajos en cine y televisión, pero todavía estaba lejos de ser uno de los nombres más reconocibles de Hollywood.

El estreno de 1976 cambió su posición dentro de la industria y también abrió una franquicia que se extendería durante varias décadas.

Stallone regresó como Rocky Balboa en Rocky II, Rocky III, Rocky IV y Rocky V. En 2006 retomó al personaje para Rocky Balboa, sexta película de la saga.

Años después volvió a interpretarlo en Creed y Creed II, ahora como entrenador de Adonis Creed, hijo de Apollo. Su trabajo en la primera entrega de Creed le consiguió otra nominación al Oscar como actor de reparto.

Yo soy Rocky se concentra en lo ocurrido antes de toda esa trayectoria y termina por regresar al momento en el que Stallone todavía tenía que convencer a los productores de que él podía interpretar al boxeador de su propio guion.

Sylvester Stallone aprobó Yo soy Rocky, película que recrea su lucha por protagonizar el clásico de 1976. IG officialslystallone

¿Cuándo se estrena Yo soy Rocky?

I Play Rocky tuvo una de sus primeras presentaciones en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2026, donde el proyecto comenzó su recorrido previo al estreno comercial.

La película llegará a cines seleccionados de Estados Unidos el 6 de noviembre de 2026, antes de ampliar su exhibición durante ese mismo mes.

En España, Yo soy Rocky tiene programado su estreno para el 22 de enero de 2027.

Hasta ahora no se ha anunciado una fecha oficial para su llegada a los cines de México.