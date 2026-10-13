'Un mal partido', la comedia que te enseña a soltar a los hijos

El desapego, el choque generacional y el reto de los padres para aceptar que sus hijas e hijos crecen y deben toman sus propias decisiones se aborda en la comedia Un mal partido, que aborda desde el humor uno de los procesos más inevitables y complejos dentro de la dinámica familiar.

Bajo la dirección de Salvador Espinosa, la producción reúne a un elenco estelar encabezado por Mauricio Ochmann, Sara Maldonado, Ana Layevska, Roberto Duarte, Loreto Peralta y José Antonio Toledano. La historia explora el contraste entre dos filosofías de crianza totalmente opuestas: la sobreprotección rigurosa frente a una visión más liberal de la vida.

En entrevista con Excélsior, el elenco compartió un poco de cómo fue su proceso de preparación y convivencia previo y durante el rodaje.

Roberto Duarte destacó el trabajo de mesa que el director empleó para acoplar al grupo antes de llegar a las cámaras.

Chava fue muy inteligente en reunirnos en un salón de investigación como actores para entonarnos, construir acuerdos y complicidad. Eso fue determinante, porque cuando llegamos al set los personajes ya vivían. Con Mauricio Ochmann fue amor a primera vista y la relación de ambos personajes nos daba la oportunidad de llevarlo a las últimas consecuencias”, detalló Duarte.

Para la pareja joven de la trama, interpretada por Loreto Peralta y José Antonio Toledano, el proyecto representó un espacio de aprendizaje y reto actoral al compartir pantalla con figuras de amplia trayectoria.

José Antonio, quien incursiona por primera vez en el cine de comedia tras una destacada carrera en doblaje, resaltó el valor de romper encasillamientos.

Me interesaba entender los ritmos y la fisicalidad. Vengo de proyectos de cine más independiente y creo que uno no debe encasillarse. Siempre hay que buscar cómo romper y buscar algo diferente. Mauricio Ochmann domina este género a la perfección y Roberto Duarte tiene un manejo de la improvisación muy cañón”, afirmó Toledano con admiración.

Por su parte, Loreto Peralta destacó la confianza que existe entre el elenco con mayor trayectoria con quien se siente muy agradecida por el respaldo que le brindaron en el set durante las filmaciones.

“Lo que más se aprecia de ellos es que no te dejan subestimarte; te retan a llegar a su nivel en escena. Te hacen sentir en mucha confianza para explorar y sentirte libre de equivocarte, porque sabes que estás en un espacio seguro para crecer”, expresó Peralta.

Un mal partido. Cortesía Buenavista International

Más allá de las risas, el elenco coincide en que Un mal partido busca recuperar la tradición de acudir al cine en comunidad, funcionando como un punto de encuentro para distintas generaciones.

Roberto Duarte destacó la importancia de rescatar estos espacios dentro del entretenimiento actual y sobre todo compartirlos en familia.

Mauricio Ochmann en Un mal Partido. Cortesía Buenavista International

“Es una buena excusa para reunir a la familia, desde la abuelita hasta los nietos. Urge recuperar esos espacios porque son los espacios humanos, esa tradición de ir todos juntos al cine un domingo y pasar tiempo en familia”, indicó.

Ana Layevska reflexionó sobre cómo la película retrata la complejidad de la paternidad y la pérdida del control sobre los hijos, haciendo énfasis en que no existen reglas únicas cuando se trata de educar:

No hay una regla para los papás. Creo que cada padre está cuidando y educando a sus hijos dependiendo del momento en el que está viviendo, de sus circunstancias y de lo que ellos mismos fueron. Cada quien tiene su propia historia”, finalizo la actriz.

Un mal partido ya se encuentra disponible en las salas de cine de la República Mexicana.