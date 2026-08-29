Hija de Sylvester Stallone presume sortija tras la romántica propuesta de su novio

Hija de Sylvester Stallone, la empresaria y creadora de contenido Sophia Rose Stallone, ha dado el paso decisivo hacia el matrimonio tras recibir una impresionante sortija de compromiso de manos de su pareja, Michael Sheehan.

El escenario estuvo rodeado de velas, rosas blancas y un romance digno de una superproducción cinematográfica. La primogénita del astro de Hollywood confirmó el compromiso formal mediante una publicación conjunta en redes sociales.

Hija de Sylvester Stallone recibe deslumbrante anillo de compromiso Instagram Sophia Rose Stallone

El compromiso de Sophia Rose Stallone paraliza las redes tras mostrar su sortija

El romántico pedimento ocurrió en el marco del cumpleaños número 30 de la joven productora. Michael Sheehan preparó una atmósfera íntima adornada con pétalos y candelabros frente al horizonte urbano.

Sophia lució un vestido corto entallado en tono blanco, mientras exhibía en su mano izquierda un diamante de corte impecable. La frase «Forever with my best friend» (Para siempre con mi mejor amigo) acompañó la serie fotográfica.

Hija de Sylvester Stallone recibe deslumbrante anillo de compromiso Instagram Sophia Rose Stallone

Quién es Michael Sheehan, el prometido que conquistó a la familia Stallone

Michael Sheehan es un discreto profesional que ha mantenido su vida privada alejada del foco mediático. Durante años ha acompañado a Sophia en sus proyectos creativos y eventos familiares.

Superar el filtro de un suegro sobreprotector como Sylvester Stallone no es tarea sencilla. En diversas entrevistas, las hermanas Stallone reconocieron que su padre solía evaluar con extrema rigurosidad a sus pretendientes.

La reacción de Sylvester Stallone y el divertido pánico de los fans en internet

Sylvester Stallone expresó su alegría compartiendo imágenes de la pareja y manifestando sentirse extasiado por la unión. La empresaria Jennifer Flavin, madre de la novia, también celebró con entusiasmo el acontecimiento.

Los fanáticos reaccionaron de inmediato con humor ante la figura del icónico intérprete de Rocky y Rambo. Decenas de comentarios bromearon sobre el inmenso valor de Michael Sheehan al pedirle la mano a la hija del pugilista cinematográfico.

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El futuro de Sophia Stallone: entre el éxito profesional y una nueva etapa de vida

Sophia Rose Stallone es graduada de la Universidad del Sur de California (USC) en la carrera de moda. Además de haber copresentado el célebre pódcast Unwaxed, lidera iniciativas dentro de la industria del entretenimiento y el ámbito editorial.

Esta boda marcará el primer enlace matrimonial de la nueva generación del clan Stallone. Sus hermanas menores, Sistine y Scarlet, manifestaron su emoción en redes sociales ante la inminente celebración.

El compromiso de Sophia Rose Stallone reafirma la importancia de las uniones consolidadas desde la complicidad y el respeto mutuo. Dar el paso hacia el matrimonio representa una oportunidad para construir un proyecto propio con valentía, respaldado por el amor incondicional del núcleo familiar.