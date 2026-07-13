Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu estrenan tráiler de Digger; así será la película

Burbank, California.– Tom Cruise dejó de lado la imagen del héroe de acción con un físico entrenado para ponerse en la piel de un tipo viejo, poderoso, engreído y quien venderá la imagen del salvador del mundo tras una catástrofe que él mismo provocó en la nueva cinta del mexicano Alejandro González Iñárritu, Digger, misma que recién estrenó su primer tráiler y por la que Excélsior viajó a los Estudios Warner para poder convivir en persona unos minutos con Tom Cruise y también presenciar una charla que ofreció hablando de la película.

En una charla informal y breve con Excélsior, se le preguntó a Cruise qué fue lo que abrazó del mexicano Alejandro González Iñárritu tras haber trabajado con grandes directores de Hollywood como Martin Scorsese, Stanley Kubrick o Steven Spielberg.

“Su corazón y que compartiera su visión y su arte conmigo. Ese fue el mejor regalo porque siempre lo he admirado. La belleza de poder trabajar con él es que abrió sus puertas creativamente, compartió su vida conmigo, así como su forma de ver la vida. Eso es un verdadero regalo; el haber trabajado juntos fue hermoso. Cuando estás ahí, ya sabes, no quieres que se termine. Él es un ser humano hermoso, es increíble”, contó Cruise a Excélsior.

Asimismo, el actor que se ha caracterizado por realizar sus propias escenas de riesgo contó, al saber que Excélsior es de México —país en el que nació Iñárritu—, que tiene un cariño especial por los mexicanos y compartió una pequeña anécdota relacionada con el picante.

“Probé un tamal con una salsa muy picosa y Alejandro no pudo; de verdad él no pudo. Pregúntale cuando le veas, de verdad pregúntale”, contó Cruise con una sonrisa.

La fotografía de Tom Cruise con los periodistas que fueron parte del Tráiler Event. Warner Bros. Pictures

En el adelanto cinematográfico de Digger, cinta que se estrenará en cartelera en octubre, Cruise, de 64 años, interpreta a Digger Rockwell, un tipo poderoso que tiene un gato blanco enfermo y que busca demostrar a todo el mundo que él es el salvador de la humanidad, una humanidad que se enfrenta a varias amenazas.

Aunque en el tráiler no se explica del todo qué es lo que realmente sucedió en el mundo ni qué fue lo que llevó a Digger a trabajar codo a codo con el presidente (John Goodman) —quien debe combatir varios frentes políticos, naturales y económicos—, el director Alejandro González Iñárritu dio una pista a través de un video que se proyectó previo a que un grupo de periodistas de diferentes partes del mundo, entre ellos Excélsior, viera por primera vez el avance de Digger.

“Están a punto de conocer a la catástrofe más carismática que jamás hayan visto. Fue justo después de El renacido cuando tuve una idea, una obsesión implacable y recurrente que ha perdurado a lo largo de todos estos locos años. Sabía quién era este personaje, sabía cómo hablaba, cómo sobrevivía, cómo seducía a la realidad para que estuviera de acuerdo con él”, contó Iñárritu y prosiguió:

“Me tomó diez años hacer esta película porque no estaba buscando una historia, estaba buscando la forma correcta de verla. Es absurda, es peligrosa, pero ciertamente cómica, porque la fuente de la gran comedia es la tragedia. Gracias por estar aquí y ser el primer público en hacer este viaje con nosotros. ¡Muchísimas gracias, de verdad! Damas y caballeros, prepárense porque la Madre Naturaleza ama a los hijos de puta”, fueron las palabras que Alejandro González Iñárritu mandó a través de un video desde Londres, donde se encuentra realizando la mezcla de sonido.

Warner Bros. Pictures

Asimismo, el ganador de cuatro premios Oscar, Alejandro González Iñárritu, comentó en el video por qué eligió a Tom Cruise como protagonista de Digger.

“La gente a menudo me pregunta por qué elegí a Tom para interpretar a Digger. Para mí eso es como preguntarle a alguien por qué bebe agua cuando tiene sed: porque es lo que necesitas. La película necesitaba a Tom. Queríamos trabajar juntos desde principios de siglo; lo he admirado como actor durante años y eso no fue una sorpresa para mí. La sorpresa fue descubrir que el ser humano detrás del actor era tan extraordinario como las actuaciones que le vi hacer a lo largo de su carrera”, contó Iñárritu y ahondó:

La transformación por la que pasó fue asombrosa. Un día me dijo: 'Alejandro, me tomó 40 años convertirme en este personaje' y creo que ambos sabemos lo que significa volcar toda una carrera en un solo momento como este. Ambos sabíamos que, a lo largo de nuestros caminos, nunca habíamos hecho nada ni remotamente parecido a esto”, relató Iñárritu en el video.

Tom Cruise, quien suele disfrazarse para pasar desapercibido en los cines —a donde suele ir a consumir todo tipo de propuestas fílmicas—, contó una parte del proceso laboral que le permitió adentrarse en su personaje.

Alejandro se tomó varios días en los que solo me leía el guion. Yo escuchaba todo lo que estaba en su mente para poder entenderlo, para luego saber cómo contribuir a ello y lograr esa colaboración conjunta. Estar allí con Alejandro fue hermoso”, explicó Tom Cruise en la charla con medios.

Warner Bros. Pictures

Asimismo, Tom Cruise contó cómo se dio esta colaboración entre él e Iñárritu.

“Alejandro vino a mí con este proyecto. Mary Parent, nuestra productora, a quien conozco desde hace mucho tiempo y es sumamente talentosa, también estaba ahí. Alejandro vino con esta película que nació hace diez años y que a mí me la presentó hace más o menos siete años. A medida que la desarrollaba y trabajaba en ella, empezamos a darle forma juntos y siento que este era el momento adecuado para hacerlo. Si hubiera pasado antes, no sé… Me alegro de que haya sucedido cuando sucedió. Y creo que cuando vean a este personaje entenderán por qué”, apuntó Cruise.

El actor, que posee un Oscar honorífico y que ha sido nominado en cuatro ocasiones al premio de la Academia, finalmente contó que en el caso de Digger solamente confió y se dejó caer hacia la aventura.

“No hay nada mejor que pararse física y metafóricamente en el borde de un acantilado y decir: 'Hagamos esto. Confío en ti y sea lo que sea que vayamos a hacer, sé que esta va a ser una experiencia increíble, así que unámonos y hagámoslo. Hagámoslo todos'. Nunca he tenido algo que pudiera desafiarme de esta manera y Alejandro tampoco. Cuando vean esta película, verán que es totalmente original”, apuntó el padre de Suri Cruise.

Digger, cinta en la que se ve a otros actores como John Goodman, Sandra Hüller o Riz Ahmed, fue filmada en VistaVision, una técnica cinematográfica de pantalla ancha y alta resolución creada por Paramount Studios en los años 50. Esta técnica hace que la película de 35 mm se mueva horizontalmente en vez de verticalmente y proporciona una imagen sumamente nítida y detallada.

“Usamos una cámara con un diseño de 1954 y, por primera vez en la historia, al Chivo y a mí nos permitieron montar unos nuevos y locos lentes Leica vintage antiguos y de gran angular, diseñados específicamente para nuestra película. Tuve la suerte de estar rodeado de extraordinarios artistas, productores, colaboradores, coescritores y un elenco de ensueño. Gente que creyó en algo que durante mucho tiempo existió solo dentro de mi cabeza”, concluyó Iñárritu.