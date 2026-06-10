¿Superará a la animada? Nuevo y mágico tráiler final de Moana live action enciende las redes

Disney compartió un nuevo vistazo a Moana live action, una de las adaptaciones más esperadas de los próximos meses.

El adelanto muestra más escenas de la aventura que llevará nuevamente a la pantalla grande la historia que conquistó al público en 2016 y que se convirtió en uno de los mayores éxitos recientes del estudio.

Nuevo tráiler de Moana live action revela cómo lucen los Kakamora y el océano real¿Superará a la animada? El nuevo y mágico tráiler de Moana live action que está encendiendo las redes Disney

El nuevo tráiler muestra más del viaje de Moana

Las nuevas escenas reveladas por Disney presentan a Moana enfrentando el llamado del océano una vez más.

La protagonista abandona la seguridad de Motunui para embarcarse en una aventura junto a Maui con el objetivo de devolver la prosperidad a su comunidad.

El avance también ofrece un vistazo más amplio a algunos de los desafíos que encontrarán durante el viaje, además de mostrar a los Kakamora, la peculiar tribu que apareció en la película animada y que regresa para esta nueva versión.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención entre los fans es el trabajo visual realizado para trasladar al live action varios de los elementos más recordados de la historia original.

Desde los paisajes oceánicos hasta las criaturas que forman parte del relato, Disney parece apostar por mantener la esencia que convirtió a Moana en una de las películas animadas más populares de la última década.

Reproducir Final movie trailer for Moana starring Dwayne Johnson.

¿De qué trata el live action de Moana?

La historia seguirá la misma base que conquistó al público en 2016.

Moana es una joven que siente una conexión especial con el océano y que recibe la misión de restaurar el equilibrio de su mundo.

Para lograrlo deberá abandonar su isla y aventurarse más allá de los límites conocidos junto al semidiós Maui.

A lo largo del viaje enfrentará criaturas peligrosas, descubrirá secretos relacionados con sus antepasados y aprenderá a confiar en sus propias capacidades como líder.

La película combina aventura, comedia, fantasía y música, elementos que ayudaron a convertir a la versión animada en un fenómeno mundial.

Disney compartió un nuevo vistazo a Moana live action Captura de pantalla

¿Quiénes forman parte del reparto de Moana?

Uno de los cambios más importantes respecto a la película animada es la llegada de Catherine Laga'aia, quien debuta en el cine interpretando a Moana.

La joven actriz fue elegida por Disney para dar vida al personaje principal en esta adaptación y será una de las grandes apuestas del estudio para los próximos años.

Por otro lado, Dwayne Johnson vuelve a interpretar a Maui después de haber prestado su voz al personaje en las películas animadas.

Su regreso ha sido uno de los principales atractivos del proyecto desde que fue anunciado.

El reparto también incluye a John Tui como el jefe Tui, padre de Moana; Frankie Adams como Sina, su madre; y Rena Owen como la abuela Tala.

A ellos se suma Jemaine Clement, quien vuelve a interpretar a Tamatoa, el extravagante cangrejo gigante obsesionado con los tesoros y el brillo.

Las nuevas escenas reveladas por Disney presentan a Moana enfrentando el llamado del océano una vez más. Captura de pantalla

¿Cuándo se estrena Moana live action?

Disney confirmó que Moana live action llegará a los cines de Latinoamérica con funciones de preestreno a partir del 8 de julio de 2026.