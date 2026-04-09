¿Super Junior y Michael Jackson? Integrantes del grupo se disfrazan del Rey del Pop

¡Super Junior rinde tributo a Michael Jackson en Super Show 10! En su festejo de aniversario, los Reyes del K-Pop celebraron al estilo del Rey del Pop, replicando uno de los outfits más característicos de Jackson.

Lo ocurrido en el concierto final del Super Show 10 ha elevado la vara a niveles estratosféricos. Super Junior demostró una vez más por qué su vigencia es inquebrantable y por qué E.L.F. (su base de fans) lo sigue apoyando hasta el presente, después de 20 años de carrera.

Fue a través de redes sociales que se compartió un fragmento del show donde integrantes de Super Junior recrearon un icónico vestuario de Michael Jackson para presentar una canción; esto no es casualidad, pues la figura del cantante ha acompañado por años al grupo surcoreano.

Michael Jackson en los Grammy de 1984 X @kxthrills

Super Junior y Michael Jackson: integrantes rinden tributo

Fueron los integrantes de Super Junior Leeteuk, Siwon y Shindong, bajo la subunidad Super Junior-LSS, quienes tomaron una parte del Super Show 10 para interpretar la canción “조크든요 (JOKE)” ataviados con una vestimenta casi exacta a la utilizada por Michael Jackson en la noche de los Grammy de 1984.

Además de interpretar la melodía vestidos de esa manera, los miembros incluso añadieron pasos de baile que todos conocemos de Jackson; también portaron el guante plateado que le daba estilo a sus presentaciones e incluso una peluca.

Esta parte del Super Show 10 fue una sorpresa para ELF, así que los gritos y la emoción fueron palpables; el momento se viralizó en redes sociales y la gente compartió el ánimo que Super Junior le puso a esta presentación.

Super Junior rinde tributo a Michael Jackso Facebook ELF SUJU México

Trajes a la medida

Los trajes utilizados por Super Junior para recrear el look de Michael Jackson fueron una recreación a la medida de la marca Annarmadio, quienes compartieron el proceso de realización de las prendas por medio de su cuenta de Instagram.

Las piezas fueron hechas desde cero, tomando en cuenta los detalles específicos y dándoles personalidad para cada integrante. Los trajes incluyeron hilos, lentejuelas, flecos y mucha paciencia.

Esta marca de ropa suele trabajar con otros grupos de K-pop para sus outfits en las giras, algunos otros que han utilizado sus creaciones son HWASA, ITZY, MADEIN y WONHO.

Super Junior rinde tributo a Michael Jackson Facebook ELF SUJU México

Super Junior: siempre fanáticos de Michael Jackson

Super Junior ha tenido a Michael Jackson como una de sus referencias de la industria de la música, Eunhyuk, el bailarín principal del grupo, ha sido apodado en múltiples ocasiones por los medios coreanos como el heredero espiritual del estilo Jackson en el K-pop.

Su control corporal y su capacidad para aislar movimientos son técnicas que él mismo atribuye al estudio exhaustivo de las grabaciones de Michael. Por otro lado, Shindong no solo es un bailarín excepcional, sino también el director visual de muchos de los espectáculos del grupo.

Según rumores en redes sociales, él insistió en que el vestuario de Michael Jackson no fuera una caricatura, sino réplicas exactas de alta costura.