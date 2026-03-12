Adelantan escenas inéditas en el nuevo tráiler de ‘Michael’, la película del Rey del Pop

La cuenta regresiva para el estreno de la esperada película Michael ya comenzó. A pocas semanas de su llegada a las salas de cine, Lionsgate presentó un nuevo tráiler que ofrece una mirada más profunda a la vida del icónico cantante Michael Jackson, considerado uno de los artistas más influyentes en la historia de la música.

El adelanto muestra escenas que recorren distintas etapas de su vida: desde su infancia en Gary, Indiana, hasta el momento en que su talento lo convirtió en un fenómeno global. A través de imágenes cargadas de nostalgia, el tráiler deja ver cómo un niño con una voz extraordinaria comenzó un camino que lo llevaría a conquistar escenarios en todo el mundo.

En una de las secuencias del avance se escucha una frase que resume el espíritu de la historia: “Solo un pequeño niño de Gary, ¿quién lo hubiera imaginado?”. La narración acompaña imágenes que retratan los primeros descubrimientos del talento del joven artista y los momentos que marcaron el inicio de su carrera.

De los Jackson 5 a la fama mundial

El nuevo tráiler también enfatiza el papel crucial que tuvo la familia Jackson en el surgimiento de la estrella. En el avance aparecen escenas del joven Michael interpretando música junto a sus hermanos en el grupo The Jackson 5, una agrupación que marcó el comienzo de su trayectoria profesional.

La película retrata cómo ese grupo familiar se convirtió en el trampolín que impulsó a Michael Jackson hacia la fama internacional. Con el tiempo, su estilo único, su carisma y su extraordinaria capacidad vocal lo transformaron en una figura central del pop mundial.

El tráiler recrea actuaciones legendarias acompañadas de clásicos que marcaron generaciones. IG

El adelanto deja entrever la evolución del artista, de un niño prodigio a un cantante decidido a forjar su propio camino creativo. En el tráiler se escucha al personaje expresar su deseo de explorar nuevas posibilidades musicales y desarrollar una identidad artística independiente.

Un actor que revive al mito

Uno de los elementos más comentados de la película es la elección de Jaafar Jackson —sobrino del propio Michael Jackson— como protagonista. El joven cantante ha llamado la atención por su notable parecido físico con el artista.

El director Antoine Fuqua ha destacado en varias ocasiones que Jaafar no solo comparte rasgos físicos con su tío, sino que también logra capturar su esencia en pantalla.

La película también cuenta con la participación del actor infantil Juliano Krue Valdi, quien interpreta a Michael durante su etapa de infancia, mostrando los primeros momentos en los que su talento comienza a llamar la atención de la industria musical.

El avance recorre desde los años de los Jackson 5 hasta la consolidación de su carrera como solista. IG

El guion fue escrito por John Logan, conocido por su trabajo en grandes producciones de Hollywood, lo que ha elevado aún más las expectativas alrededor de la película.

Polémica familiar antes del estreno

A pesar del entusiasmo de los fans, el proyecto también ha generado controversia. La cantante y modelo Paris Jackson, hija del legendario artista, expresó públicamente su inconformidad con la producción.

A través de redes sociales, Paris señaló que la película no cuenta con su aprobación y criticó lo que considera una versión edulcorada de la historia de su padre. Según sus declaraciones, el relato estaría siendo controlado y presentaría inexactitudes que no reflejan la realidad completa de la vida del cantante.

Jaafar Jackson, sobrino del cantante, debuta en el cine interpretando a Michael Jackson en distintas etapas de su vida. IG

Sus comentarios han generado debate entre los seguidores de Michael Jackson, quienes se preguntan qué tan fiel será la película al legado del artista.

Fecha de estreno de la película

Pese a la controversia, Lionsgate mantiene firme su plan de lanzamiento. Michael llegará a los cines el 24 de abril, culminando un proyecto que la compañía llevaba varios años desarrollando.

La película promete ofrecer una mirada cinematográfica al ascenso meteórico del cantante, explorando tanto su talento extraordinario como el impacto cultural que dejó en la industria musical.

Con un nuevo tráiler que adelanta escenas inéditas, la película se perfila como uno de los estrenos más esperados del año. Para millones de fans alrededor del mundo, será una oportunidad de revivir la historia del artista que transformó la música pop y cuya influencia sigue vigente décadas después de haber conquistado el mundo.

