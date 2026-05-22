Stray Kids en México 2026: Cuándo, dónde y cómo conseguir tus entradas antes de que se agoten

La espera terminó para las Stay mexicanas. Stray Kids confirmó oficialmente su regreso a México con STRAYCITY México City, un nuevo evento que se realizará en la Ciudad de México en septiembre de 2026 y que ya comenzó a generar expectativa entre los fans del K-pop.

El anuncio fue compartido este 22 de mayo a través de las redes sociales de OCESA K-pop, sorprendiendo a miles de seguidores que no esperaban noticias del grupo tan pronto.

Además del regreso de Stray Kids al país, la publicación también reveló la participación de otros artistas invitados, convirtiendo el evento en uno de los espectáculos de K-pop más esperados.

¿Cuándo vendrá Stray Kids a México?

El concierto se llevará a cabo el próximo 25 de septiembre de 2026 en el Estadio GNP Seguros.

La elección del estadio no pasó desapercibida entre los fans. El venue tiene capacidad para recibir a decenas de miles de personas, algo que deja ver el tamaño que actualmente tiene el fandom del grupo en Latinoamérica.

Y es que el grupo ha logrado construir una comunidad extremadamente activa en redes sociales y plataformas digitales, impulsada por lanzamientos constantes y giras internacionales cada vez más ambiciosas.

Fans de Stray Kids piden descanso para el grupo Stray Kids

Cuándo será la venta de boletos para Stray Kids

OCESA también confirmó que los accesos estarán disponibles a partir del 29 de mayo de 2026 a las 14:00 horas a través de Ticketmaster México.

Antes de eso, el 27 de mayo se publicará el mapa del recinto junto con los precios oficiales, información que miles de fans esperan para comenzar a organizar presupuestos y decidir qué zona intentar conseguir.

Hasta ahora no existen detalles sobre preventas especiales, beneficios para membresías o paquetes VIP.

Tampoco se ha mencionado si habrá una segunda fecha en caso de alta demanda, aunque ese escenario ya comenzó a discutirse en redes sociales apenas minutos después del anuncio.

Stray Kids en México 2026: Cuándo, dónde y cómo conseguir tus entradas antes de que se agoten OCESA

Así puedes conseguir entradas para ver a Stray Kids

Con conciertos de K-pop cada vez más demandados en México, muchas fans ya comenzaron a prepararse para la venta de entradas de STRAYCITY México City.

Aunque todavía faltan algunos días para que los boletos aparezcan en Ticketmaster México, estas recomendaciones clave te ayudarán a evitar problemas durante la compra:

Cuenta lista y actualizada: Asegúrate de tener tu cuenta de Ticketmaster creada con anticipación. Intentar registrarse o actualizar datos minutos antes del inicio suele provocar errores y pérdida de tiempo.

Asegúrate de tener tu Tarjetas y fondos bajo control: Revisa previamente tus métodos de pago y confirma que tu tarjeta tenga fondos suficientes . Algunos bancos bloquean compras grandes en línea por seguridad.

Revisa previamente tus Prepara un Plan B y C: Una vez que se publiquen los precios y el mapa el próximo

Una vez que se publiquen los precios y el mapa el próximo 27 de mayo , elige varias zonas posibles y no solo una.

, elige y no solo una. Conéctate con anticipación: Entra a la fila virtual antes de la hora en punto.

Entra a la Dispositivos bajo control: Las Stay recomiendan no abrir demasiadas pestañas ni intentar ingresar desde varios dispositivos al mismo tiempo . La plataforma podría detectar esto como actividad sospechosa (como si fueras un bot) y sacarte por completo de la fila.

Stray Kids Stray Kids

Nexz, Andrés Obregón y Renee estarán en STRAYCITY

Otro detalle que llamó la atención fue la presencia de invitados especiales. Además de Stray Kids, el evento contará con actuaciones de NEXZ, Andrés Obregón y Renee.

La mezcla de artistas coreanos y mexicanos provocó comentarios divididos entre seguidores. Mientras algunos celebraron la variedad del cartel, otros comenzaron a preguntarse cómo estará distribuido el tiempo de cada presentación dentro del evento.

Por ahora tampoco se sabe cuánto durará el show ni cuál será el formato oficial de STRAYCITY. OCESA únicamente adelantó que más información será revelada en los próximos días.