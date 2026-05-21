Fito Páez enfrenta abucheos durante show en el Movistar Arena

La noche del 20 de mayo en el Movistar Arena terminó convirtiéndose en uno de los shows más comentados de Buenos Aires. Y es que Fito Páez decidió dejar de lado la fórmula segura de sus grandes éxitos para apostar por interpretar completo "Novela", su más reciente material discográfico.

El músico sorprendió desde antes del concierto al anunciar en redes sociales que tocaría el álbum íntegro por primera vez en la capital argentina.

Foto: fitopaezmusica

Ya sobre el escenario, Fito explicó que "Novela" es una ópera rock que comenzó a imaginar desde los años 80 y que finalmente vio la luz en 2025. El disco, compuesto por 25 canciones enlazadas con relatos de la actriz Lorena Vega, fue interpretado en orden durante más de una hora.

Sin embargo, la reacción del público fue dividida. Mientras algunos asistentes escuchaban atentos la propuesta, otros comenzaron a mostrar impaciencia entre salidas por comida, conversaciones y momentos de distracción. Conforme avanzaba el show, el ambiente se tensó hasta que aparecieron algunos silbidos desde las plateas cercanas al escenario.

Los quiero escuchar cantar ahí atrás, ahora sí. ¿Silbaban muchísimo? ¡A cantar!”, expresó.

Tras un breve intermedio, Fito Páez regresó con otra actitud. Durante temas como "El amor después del amor" y "Al lado del camino", lanzó comentarios dirigidos a quienes habían reaccionado con abucheos, dejando claro su descontento por la respuesta de parte del público. Aun así, defendió su decisión artística y aseguró que no recortaría canciones para complacer expectativas.

Foto: Instagram fitopaezmusica

Después de ese momento incómodo, el concierto tomó otro rumbo. El cantante comenzó a interpretar "11 y 6", "Circo Beat", "A rodar mi vida" y "Mariposa Technicolor", logrando que el recinto volviera a conectarse con la energía del show.

Lejos de ignorar la polémica, el propio músico habló de la experiencia al terminar el concierto y describió la noche como una mezcla de emociones intensas, entre euforia, tensión y adrenalina. Para muchos fue un espectáculo incómodo; para otros, una muestra más de que Fito sigue apostando por el riesgo creativo incluso cuando eso implica dividir opiniones.

Lo cierto es que el concierto ya quedó marcado como una de esas noches impredecibles en la historia reciente del rock argentino, donde el aplauso y el rechazo convivieron en el mismo escenario.

cva*