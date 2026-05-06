Así fue como BTS, MBLAQ, Reik y Super Junior ayudaron a consolidar el K-Pop en México 

Los tres shows de BTS en el Estadio GNP Seguros están por marcar un hito importante en la historia del entretenimiento de la CDMX, como en su momento lo hicieron Michael Jackson con su serie de conciertos en el antes Estadio Azteca; Madonna, Sir Paul McCartney, Roger Waters, Metallica y recientemente Bad Bunny.

Pero llegar a ARIRANG World Tour tomó su tiempo. A finales del 2010, el ámbito musical en la capital estaba bastante determinado todavía por la popularidad del revival garage, la mejor prueba es que las primeras dos ediciones del Corona capital tuvieron como cabezas de cartel a Interpol y The Strokes, por mencionar un par.

Los fans de la cultura asiática estaban concentrados, desde los 90, en la escena japonesa por el tema del anime, incluso la música explotó y tuvimos la visita posterior de grupos como X-Japan y L’Arc en Ciel, hasta que en 2012 la promotora Dilemma (aún en activo y encargada de traer por primera vez a Babymetal en 2015) fue en la primera en confiar en un artista proveniente de Corea del Sur: Xia Junsu debutó en el Auditorio Blackberry el 6 de septiembre de 2012.

Esa vez, hablando de conciertos en vivo, fue clave para que la promotora sentara las bases que a la postre sirvieron para que más empresas confiaran en el K-Pop, porque el fandom estaba en otro nivel. Junsu hablaba y los gritos impedían que la traductora se escuchara correctamente. Un oso terminó en sus manos y, con él, los sueños de muchas chicas que vislumbraron un futuro prometedor.

Junsu fue el primer artista de K-Pop en presentar un gran show en la capital. Dilemma

Un año después, U-Kiss aterrizó en el extinto José Cuervo Salón y como sucedía en varios conciertos de otras escenas, el calor era directamente proporcional a la euforia de tantas chicas cantando 0330. Por eso mismo Kevin Woo, exintegrante del grupo y voz de Mystery en K-Pop Demon Hunters, estaba tan emocionado hace 15 días de regresar y ver el fervor de sus fans en CCXPMX.

Poco a poco, las agencias sudcoreanas empezaron a ver a México como un mercado potencial. Hasta ese momento no daban crédito a lo que pasaba con la organización entre clubes de fans y la forma en la que agotaban boletos. Así que SM Entertainment dio un paso arriesgado, pero necesario para su industria: trajo a Super Junior con el SuperShow 5 en la arena Ciudad de México… ¡completamente agotada!

Los chicos trajeron toda su producción para dar un concierto memorable durante tres horas, con zonas VIP (entonces de costo de dos mil 800 pesos) y gradas (de 850 a mil 800). Y aquí aparecieron las lighsticks azules y la tradición del intercambio de freebies entre fans, siendo E.L.F. un fandom importante y precursor para las futuras comunidades. ¡El primer concierto con más de 15 mil personas! Todo un récord.

MBLAQ Y REIK, LA CLAVE DE LA UNIÓN

Las disqueras en CDMX empezaron su labor de promoción y las agencias en Corea del Sur hicieron lo propio. J. Tune Entertainment, que en 2013 se fusionó con JYP (Stray Kids, Twice), por medio de su alianza con Sony Music logró tener una gira promocional con su grupo insignia MBLAQ (Music Boys Live in Absolute Quality).

El mencionado año los trajeron a dar un concierto al Pepsi Center WTC y en 2014 repitieron la hazaña. Dos shows repletos en poco tiempo. Por supuesto, JYP y Sony aprovecharon el furor y fueron más allá con la gira promocional del EP Broken. Seungho, G.O., Lee Joon, Cheondung y Mir amaban estar en México, tanto que estrecharon lazos con Reik.

Así fue la vez que Reik llevó a MBLAQ a la lucha libre. Reik

En este par de años activos en la capital, MBLAQ y Reik dieron conferencia de prensa, entrevistas, subieron a un Turibus y hasta se fueron a la Arena México para conocer a Atlantis y formar parte de la única escuela del 1000% Guapo, Shocker. Incluso compartieron escenarios, tanto que Reik viajó a uno de los shows en Corea del Sur para cantar Creo en ti.

El intercambio cultural llegó más allá, al mismo tiempo que Corea del Sur y México se hacían musicalmente cercanos gracias a esta colaboración, Lunafly (desaparecido en 2016) lanzó su propia versión de Corre!, uno de los hits del dueto mexicano Jesse & Joy. En 2015 publicaron el disco Hermosos recuerdos, con rolas en español e inglés.

Reik repitió la fórmula, pero con Super Junior. Ambos lanzaron One More Time (Otra Vez). Después, para continuar con este intercambio cultural tenemos que remontarnos a la actualidad para presumir que Becky G es colaboradora de J-Hope en la pegajosa Chicken Noodle Soup. Y, bueno, no olvidemos que los Super Junior también lanzaron su propio cover de Ahora te puedes marchar, de Luis Miguel, en 2018.

EL PASO DE BTS POR MÉXICO

¿Recuerda a Dilemma? Pues ellos, como buenos precursores, también son los encargados de organizar la primera visita de BTS a Ciudad de México como parte del elenco del épico festival Music Bank que se realizó en la Arena Ciudad de México, en 2014, con un elenco de primer nivel: Ailee, B.A.P., BEAST, Exo-K, Girl’s Day e Infinite, y como novatos, un grupo llamado (y estilizado) B.T.S.

Incluso dieron una conferencia de prensa. RM y J-Hope salieron en representación de B.T.S. exclusivamente para hablar de lo que fue su debut en la capital y contar emocionados que visitaron las pirámides de Teotihuacán en compañía del resto de integrantes del grupo.

El Music Bank de 2014 fue el escenario que vio debutar a B.T.S. en México. Dilemma

Por la noche, siendo los novatos de todo el elenco, interpretaron We Are Bulletproof Pt.2, Danger, Boy in Luv y Attack on Bangtan. Un año después regresaron al Pabellón del Palacio de los Deportes como parte de su gira The Red Bullet, teniendo a tres mil 500 personas que apenas pagaron un boleto general de mil 500 y un VIP de menos de tres mil. Este concierto estuvo organizado por Pako Zepeda, de Zepeda Bros, otra de las compañías promotoras que apostó fuerte por el K-pop y la música asíatica hace una década.

Siendo la KCON de 2017, su regreso a la Arena Ciudad de México, la última vez que estarían en la capital. Not Today, Spring, Save Me, Blood Sweat & Tears y Fire fueron las rolas que interpretaron. Y así pasó el tiempo nueve años, hicieron su servicio militar, México continuó creciendo descomunalmente en su fanatismo por el Hallyu, recibimos a BigBang, Blackpink, Twice, otra vez a Super Junior, Stray Kids, Tomorrow X Together y, por fin, mañana BTS pisará, por primera vez en su historia, un estadio latino con capacidad para 65 mil personas.

El trayecto para llegar a este momento valió completamente la pena, con todo y que la agencia BigHit, en un intento por erradicar la piratería de su artista, no permitirá la colocación de los puestos de merch ilegal fuera del Estadio GNP Seguros, pero como el mexicano es listo, pues hicieron una vendimia previa fuera del Metro Velódromo con diseños envidiables, cool y con productos que fueron de los 50 a los 800 pesos.