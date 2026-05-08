Más allá de 'Parásitos' y el K-pop: Corea del Sur como potencia cultural
Películas y series coreanas han conquistado audiencias internacionales con historias que mezclan crítica social y distintos géneros, mientras que agrupaciones como BTS y BLACKPINK han llevado el K-pop a escenarios y listas de popularidad
Es difícil ignorar la presencia de Corea del Sur en la cultura contemporánea, consolidada hoy como una potencia cultural con alcance global. En los últimos años su cine y su música han pasado de ser de nicho a fenómeno global, marcando la agenda en festivales, plataformas y listas de popularidad.
En el cine, la presencia surcoreana es evidente. Tras décadas de dominio hollywoodense, la industria de origen coreano ha ganado terreno con historias que mezclan géneros y rompen expectativas. No hay más reglas fijas: el drama convive con el humor, la violencia transita sin previo aviso y la crítica social atraviesa cada historia.
El crecimiento no es casual. Desde finales de los años noventa, Corea del Sur impulsó su industria audiovisual y dio paso a una generación de directores de sello propio.
Nombres como Bong Joon-ho, con Parásitos y Memories of Murder, han llevado temas como la desigualdad a audiencias globales. En esa misma línea, Park Chan-wook, con No Other Choice, explora la desesperación económica llevada al extremo: un hombre desempleado elimina a su competencia laboral para quedarse con el puesto.
El resultado es un cine que no solo entretiene, sino que incomoda y obliga a mirar de frente problemáticas sociales.
En paralelo, la música coreana vive su propio dominio. El K-pop se consolidó como una industria global capaz de colocar artistas en los primeros lugares de popularidad, agotar estadios y dominar redes sociales.
El fenómeno comenzó a escalar con PSY y Gangnam Style, pero alcanzó su punto más alto con BTS y BLACKPINK, quienes han redefinido el alcance global del pop. A ellos se suman grupos como TWICE, Stray Kids, SEVENTEEN y EXO, consolidando una industria en expansión constante.
Top 5 canciones de K-pop más escuchadas (según tendencias en Spotify)
- Seven - Jungkook
- Dynamite – BTS
- How You Like That – BLACKPINK
- Gangnam Style – PSY
- Cupid – FIFTY FIFTY
Top 5 películas coreanas mejor rankeadas (según Rotten Tomatoes)
- Parásitos – Bong Joon-ho
- The Handmaiden – Park Chan-wook
- Burning – Lee Chang-dong
- Train to Busan – Yeon Sang-ho
- Oldboy – Park Chan-wook
cva*