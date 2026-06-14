¡Steven Spielberg le dijo "no" a Harry Potter! ¿Por qué rechazó la saga cinematográfica? Esta realidad alterna donde el cineasta estuvo a punto de encargarse del inicio de las películas del niño mago estuvo a punto de llevarse a cabo.

A finales del siglo pasado, cuando la maquinaria de Warner Bros. devoraba las páginas de los libros de J.K. Rowling para convertirlos en oro audiovisual, el primer nombre sobre la mesa para liderar el proyecto fue el del mismísimo Rey Midas de Hollywood: Steven Spielberg.

Sin embargo, el destino del cine de fantasía tomó un rumbo diferente y el proyecto de Harry Potter y la piedra filosofal terminó en las manos de Chris Columbus, quien construyó de manera magistral los cimientos visuales y conceptuales de una de las franquicias más rentables y queridas de todos los tiempos.

Durante años, los rumores en los pasillos de la industria apuntaron a supuestas discrepancias creativas, tensiones con la autora británica o desacuerdos sobre el reparto, como el mito de que Spielberg quería a Haley Joel Osment para el papel principal; sin embargo, el cineasta ha declarado en entrevistas recientes la verdadera razón por la que rechazó Harry Potter.

Harry Potter y la piedra filosofal Harry Potter

¿Por qué Steven Spielberg rechazó dirigir Harry Potter?

Steven Spielberg rechazó dirigir Harry Potter y la piedra filosofal debido principalmente a conflictos de agenda que se interponían con su vida familiar. La película debía respirar una esencia absolutamente británica, lo que implicaba trasladar toda la producción al Reino Unido durante un periodo prolongado de varios meses.

Para Spielberg, esto significaba desarraigar a sus hijos de su entorno cotidiano o ausentarse de su hogar en los Estados Unidos durante casi un año entero. El director entendió que el coste personal de aceptar el trabajo era demasiado elevado para su dinámica familiar.

A pesar de incluso haber sostenido conversaciones con J.K. Rowling sobre la visión de “su Harry”, el cineasta decidió tomar un paso atrás en la silla de director; sin embargo, fue fundamental para algunas de las primeras tomas de decisiones del mundo mágico.

Harry Potter y la piedra filosofal Harry Potter

Por ejemplo, en entrevistas recientes, Steven Spielberg afirmó que ya había comenzado a pelotear ideas con el guionista de la saga, Steve Kloves.

También fue el encargado de mostrar su visto bueno para actores como Maggie Smith, Richard Harris y Robbie Coltrane, quienes terminaron en los roles de McGonagall, Dumbledore y Hagrid, respectivamente. Y su protegido, el director Chris Columbus, fue quien terminó convirtiéndose en el director de Harry Potter y la piedra filosofal, siguiendo con el primer bosquejo establecido por Spielberg.

A pesar del éxito colosal que cosechó la saga cinematográfica, el director de E.T. ha sido tajante al afirmar que no siente ni el más mínimo arrepentimiento.

A.I.: Inteligencia Artificial IMDb

La alternativa de Spielberg: Inteligencia Artificial

El hecho de renunciar al mundo mágico de la literatura juvenil británica liberó espacio en la agenda del director, permitiéndole abordar proyectos que se alineaban mejor con sus necesidades del momento.

En lugar de cruzar el Atlántico, Spielberg se quedó en territorio estadounidense y pudo dar vida a proyectos cinematográficos como A.I. Inteligencia Artificial, una película que le interesaba mucho al director por su aspecto futurista.

Fue en esta cinta donde el cineasta pudo trabajar de la mano de Haley Joel Osment, que venía de deslumbrar al mundo en El sexto sentido.