¡Imposible de olvidar! Estas son las telenovelas más famosas de Angélica Rivera

Hablar de Angélica Rivera es recordar algunas de las telenovelas que marcaron a toda una generación. A lo largo de casi dos décadas, la actriz construyó una sólida trayectoria en la televisión mexicana gracias a personajes que conquistaron al público y que la llevaron a convertirse en una de las protagonistas más importantes de los melodramas de los años 90 y 2000.

Con motivo de su cumpleaños, vale la pena hacer un recorrido por las producciones que definieron su carrera artística y que siguen siendo recordadas por millones de espectadores.

¿Cómo inicio la carrera artística de Angélica Rivera?

La carrera de Angélica Rivera comenzó después de ganar el certamen El rostro de El Heraldo de México en 1987, reconocimiento que le abrió las puertas del mundo del espectáculo.

La actriz brilló tanto en papeles protagónicos como en personajes antagónicos. Mezcalent

Poco tiempo después debutó en las telenovelas con pequeñas participaciones en Dulce desafío y Simplemente María, producciones que le permitieron adquirir experiencia frente a las cámaras.

Aunque sus personajes eran secundarios, rápidamente llamó la atención de productores y televidentes por su presencia en pantalla y su carisma, lo que le permitió obtener oportunidades cada vez más importantes.

¿Cuáles fueron las primeras telenovelas de Angélica Rivera?

Uno de los proyectos que marcó el inicio de su ascenso fue Alcanzar una estrella II, donde además de actuar formó parte del exitoso grupo musical Muñecos de Papel, fenómeno que trascendió la televisión y llegó a los escenarios musicales.

Formó parte del grupo musical Muñecos de Papel, fenómeno juvenil que conquistó a toda una generación. IMDb

Poco después consiguió su primer papel protagónico en Sueño de amor (1993), producción que confirmó que estaba lista para encabezar historias románticas y convertirse en una de las nuevas figuras de Televisa.

‘La Dueña’ (1995)

En 1995 llegó uno de los personajes más emblemáticos de su carrera: Regina Villarreal en La dueña. La historia seguía a una joven heredera que, tras sufrir una dolorosa traición amorosa, decide refugiarse en su hacienda y endurecer su carácter hasta convertirse en una mujer fuerte, orgullosa e independiente.

Producciones como La dueña y Ángela la consolidaron como estrella internacional. Mezcalent

Su interpretación conquistó al público y posicionó a Angélica Rivera como una de las grandes protagonistas de la televisión mexicana. El melodrama fue un éxito dentro y fuera del país y sigue siendo considerado uno de los clásicos del género.

‘Ángela’ (1998)

En 1998 protagonizó Ángela, donde compartió créditos con Juan Soler. La historia narraba la vida de una joven maestra que buscaba descubrir la verdad sobre el pasado de su familia mientras enfrentaba obstáculos en el amor.

La producción logró gran aceptación en distintos mercados internacionales, ampliando el reconocimiento de la actriz más allá de México.

Mariana de la noche (2003)

Acostumbrada a interpretar heroínas, Angélica Rivera sorprendió en Mariana de la noche (2003) al aceptar el reto de convertirse en la antagonista principal.

En esta novela, Angélica sorprendió al aceptar un personaje completamente distinto. Mezcalent

Su personaje, Marcia Montenegro, destacó por su elegancia, ambición y carácter manipulador. La actuación recibió elogios tanto del público como de la crítica especializada y le valió el premio TVyNovelas como Mejor Actriz Antagónica, demostrando su versatilidad interpretativa.

‘Destilando amor’ (2007)

Si existe un personaje inseparable del nombre de Angélica Rivera, ese es Teresa Hernández "La Gaviota", protagonista de Destilando amor (2007). Junto a Eduardo Yáñez protagonizó una historia ambientada en el mundo del tequila que se convirtió en un fenómeno de audiencia en varios países.

"La Gaviota" se convirtió en el personaje más emblemático de su trayectoria artística. Mezcalent

La química entre ambos actores y el éxito del melodrama hicieron que el apodo de "La Gaviota" acompañara a la actriz durante el resto de su carrera.

La producción no solo fue uno de los mayores éxitos de la televisión mexicana, sino que también representó el cierre de una importante etapa profesional, pues poco tiempo después Angélica Rivera anunció su retiro temporal de la actuación.

¿Por qué dejo de actuar Angélica Rivera?

Tras contraer matrimonio con Enrique Peña Nieto en 2010, la actriz decidió alejarse de los foros para concentrarse en su vida familiar y en las responsabilidades derivadas de la vida pública durante el sexenio presidencial.

Tras varios años alejada de los foros por su último matrimonio, la actriz volvió a la actuación con nuevos proyectos. Mezcalent

Años más tarde sorprendió al anunciar su regreso a la actuación con la serie ‘Con esa misma mirada’, adaptación contemporánea de la clásica historia Mirada de mujer, demostrando que su nombre continúa despertando interés entre el público.

Aunque su carrera ha atravesado distintas etapas, las telenovelas que protagonizó permanecen como parte fundamental de la historia de la televisión mexicana.

Personajes como Regina Villarreal, Marcia Montenegro y, sobre todo, "La Gaviota", siguen siendo referentes del melodrama y confirman por qué Angélica Rivera es una de las actrices más recordadas de su generación.