¡La guerra alcanza su punto crítico! ¿A qué hora se estrena el capítulo 7 de La Casa del Dragón 3?

La guerra entre los Targaryen está cada vez más cerca de alcanzar su punto más crítico. Después de un sexto episodio que dejó varias preguntas abiertas y movió piezas importantes dentro del conflicto, el episodio 7 de la temporada 3 de La Casa del Dragón ya tiene fecha y horario de estreno en HBO Max.

El capítulo llegará este domingo 2 de agosto y será el penúltimo de la temporada, por lo que se espera que marque el camino hacia el desenlace que verá la audiencia una semana después.

El episodio 7 de La Casa del Dragón se estrena este domingo en HBO Max. Captura de Pantalla

¿A qué hora se estrena el episodio 7 de La Casa del Dragón?

Como ha ocurrido desde el inicio de la temporada, HBO Max estrenará el nuevo episodio de manera simultánea en distintos países, por lo que el horario cambia dependiendo de la región.

Estos son los horarios para el penúltimo episodio de la temporada:

México: 7:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

España: 3:00 a.m. del lunes

Estados Unidos: 9:00 p.m. (Este) y 6:00 p.m. (Pacífico)

El episodio estará disponible exclusivamente en HBO Max, plataforma que estrena un nuevo capítulo cada domingo.

Con solo dos episodios restantes, la historia entra en la etapa decisiva de la temporada y muchas de las tramas que se han construido desde el primer capítulo comienzan a encontrarse.

La temporada 3 de House of the Dragon entra en su recta final. Captura de Pantalla

¿Qué pasó en el episodio 6 de la temporada 3 de La Casa del Dragón?

A partir de aquí hay spoilers del episodio 6 de la temporada 3 de La Casa del Dragón.

El sexto episodio mostró que la guerra ya dejó atrás la etapa de preparación. Mientras ambos bandos continúan buscando aliados y reorganizando sus fuerzas, las traiciones y las emboscadas empiezan a tener consecuencias cada vez más importantes.

Uno de los momentos que más sorprendió fue el destino de Corlys Velaryon.

Cuando se preparaba para regresar a Desembarco del Rey, la Serpiente Marina fue interceptada por soldados del bando de los verdes. La emboscada terminó con Corlys capturado, dejando en incertidumbre cuál será su destino y cómo responderán los negros ante la pérdida de uno de sus estrategas más experimentados.

Aunque la serie no muestra inmediatamente qué ocurrirá con él, la captura cambia el equilibrio entre ambos ejércitos justo cuando la guerra parece acercarse a un enfrentamiento mucho mayor.

Corlys Velaryon quedó en una situación crítica al final del episodio 6. X @PortalASOIAF

La llegada de Ser Jon Roxton adelanta un cambio importante

Otro de los momentos que llamó la atención fue la aparición de Ser Jon Roxton, un personaje que hasta ahora no había participado en la historia.

Para quienes solo siguen la serie puede parecer un caballero más dentro del ejército de los verdes, pero los lectores de Fuego y Sangre, la obra de George R.R. Martin en la que se basa la producción, saben que tendrá un papel importante conforme avance el conflicto.

Jon Roxton pertenece a la Casa Roxton y combate del lado de los verdes. Además, porta Orphan-Maker ("Creadora de Huérfanos"), una espada de acero valyrio considerada una de las armas más peligrosas de Poniente.

Su incorporación llega justo cuando la guerra comienza a sumar nuevos combatientes y prepara el terreno para enfrentamientos de mayor escala en los episodios finales.

Reproducir Destiny begins with a new dawn. Stream new episodes of House of the Dragon, Sundays at 9pm on HBO Max. #HOTD

¿Cuántos episodios quedan de La Casa del Dragón 3?

Con el estreno del episodio 7, la tercera temporada de La Casa del Dragón entra en su recta final.

Este es el calendario restante:

Episodio 7: 2 de agosto

Episodio 8 (final de temporada): 9 de agosto

Hasta ahora, la serie ha construido la tensión alrededor del enfrentamiento entre los negros y los verdes, mientras cada episodio incorpora nuevas alianzas, pérdidas y personajes que serán clave en el desarrollo de la Danza de los Dragones.