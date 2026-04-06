Starr: un inglés con espíritu country

La creatividad humana no tiene límites. Ni la edad ni la trascendencia logran detener el espíritu de quien desea construir momento a momento

Ese es el ejemplo de un hombre de 85 años que pertenece a un club más que exclusivo, donde la membresía sólo la tienen dos personas con vida: The Beatles.

Platicamos con Ringo Starr en Los Ángeles, California. El músico recibió a EXCÉLSIOR en exclusiva para hablar de su más reciente creación, esa que salió de los intempestivo.

“No había ningún plan para hacer ese disco, yo no lo estaba buscando, él (T-Bone Burnett) no me estaba buscando. Estábamos en este hotel, el Sunset Marquis, donde Olivia Harrison estaba leyendo el libro que le escribió a George y éramos como 50 personas”, platica. “El se acercó a saludar y dijo ‘Oye, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo?’ Le respondí, ‘bueno, estoy haciendo un disco’ y le sugerí que si tenía una pista, me la enviara. Y luego me envió una hermosa canción del género country. y eso es lo que empezó a rodar la pelota”.

Starr se embarcó hace un par de años en un viaje conocido pero con un sabor distinto, dentro de un género que tiene un apego especial hacia la sociedad norteamericana, el country.

De ahí, y la colaboración con el prolífico T-Bone Burnett surgió “Long Long Road”, su propuesta para el 2026.

“Este disco fue como, ya sabes, no nos habíamos detenido. Acabamos de hacer otro y así teníamos nuevas canciones para hacer uno completo. Sólo tenemos una canción antigua, ‘Choose Love’ y ‘The Long, Long Road’, una que escribí con Bruce Sugar”, añade Starr quien decidió colaborar en el uso de las facilidades tecnológicas.

“Yo hice la voz y la batería en Los Ángeles y él (Burnett) hace todo lo demás en Nashville. Somos como amigos, que no vivimos juntos, pero podemos pasar muy buenos ratos juntos. Logro hacer un gran trabajo para mí”, dice.

“El esquema de la pista que T-Bone hace en Nashville me da algo de carne para cantar y tocar y luego me envía los archivos que toco en mi estudio en Los Ángeles donde toco la batería y canto la canción,. Todo lo enviamos de vuelta a Nashville y el le añade el pedal de acero, violines, lo que sea. Incluso que muchos grandes cantantes se unan a mí en el disco es genial y, ya sabes, Billy Strings está tocando muy bien”.

Para ‘Long Long Road’, el baterista de los Beatles decidió invitar a una serie de músicos estelares de la escena contemporánea, entre quienes sobresalen St. Vinicent y Sheryl Crow.

“Me encanta la música country”, andémosla Starr, “y fue simplemente un momento hermoso, estar en Nashville, pasar el rato con los chicos y las chicas y, estoy agradecido y sorprendido de que tantos se unieran en esto, ya sabes, ‘¿Cómo el tipo de Liverpool está haciendo música country?’ Fue genial, fue un gran ambiente. Me lo pasé muy bien”.

Starr logra capturar el sentimiento arquetípico de la música country, donde el protagonista debe luchar contra las vicisitudes de la vida y el amor perdido

“Bueno, creo que en la mayoría de las canciones tenemos un par de versos y un coro y tenemos el verso ascendente. ‘las cosas cambian. Haz vuelto a mi vida y la vida es buena de nuevo’. Quiero decir, siempre es algo que reacciona en el último verso como lo dicta el formato country, Pero, ¿En qué creo? Soy de Liverpool, ya sabes, donde también pasan historias similares: ‘ella se ha ido tan lejos. estoy en el tren y ella no se ha subió al tren, no recibe sus llamadas telefónicas, no consigue nada’. Es una actitud tan country para una canción triste”, menciona entusiasmado.

La experimentación y búsqueda de audiencias ha hecho que Starr no pare en girar y crear, muy similar a su compañero, Paul McCartney. Ambos, en la travesía de dar excelencia como desde la década de los sesenta, aunque a veces haya tropiezos

“Una vez estábamos tocando con la banda de estilo antiguo en el Ryman y estábamos tocando con esta banda. Acababa de empezar a cantar estas canciones country de todos modos cuando me perdí y dije ‘para, para. estoy en el lugar equivocado’. Detuve la pista y aun así dijeron ‘Fue genial’. Empezamos de nuevo y lo hicimos bien, pero era como si nunca me hubieran aplaudido por meter la pata. Iba a usar una palabra más fuerte, pero no lo haré”, relata divertido Ringo Starr, buscando la perfección aún a los 85 años, aún siendo un Beatle.