'The Mandalorian & Grogu' volvió a los principios de George Lucas para honrar el legado de Star Wars

Para muchos, Jon Favreau es una especie de nuevo arquitecto dentro del universo de Star Wars, franquicia que conmemorará el próximo año 50 años de existencia. Este artífice fílmico, que lo mismo ha producido, escrito, actuado o dirigido, ahora está de vuelta con Star Wars: The Mandalorian & Grogu, cinta que llega a las pantallas mexicanas tras haber iniciado originalmente como una serie de televisión y que satisfará tanto a la vieja guardia de fans como a las nuevas generaciones debido al acierto que tuvo Favreau al mezclar en la cinta lo clásico y lo moderno.

“Creo que cuando George Lucas empezó con Star Wars siempre usó tecnología de vanguardia. Y en ese momento, incluso la tecnología que ahora consideramos nostálgica como la animación stop motion o las miniaturas de control remoto, todo eso era muy vanguardista en ese momento. Eso es lo que tratamos de defender, pues usamos animación stop motion para gente de mi edad, lo cual apela a la nostalgia, pero también tenemos personajes fantásticos creados por CGI creados por maravillosos animadores y creamos entornos creados por el Departamento de Arte. Y aunque está creado por alta tecnología, es una tecnología muy humana, son artistas que utilizan la tecnología como herramientas para contar historias”, contó Jon Favreau, en entrevista con Excélsior.

Continuando con esa reflexión, se le preguntó al también director de las dos primeras cintas de Iron Man sobre el triunfo mundial del animatrónico encarnado por Grogu, por el que muchas nuevas generaciones empezaron a conocer Star Wars en un mundo que ya es sumamente dominado por el CGI.

¡Así es! Yo me conecté con Star Wars a partir de personajes como R2D2. Ese personaje es de mi generación y nos gustaba porque era lindo. Yo sentí una conexión especial con él y George Lucas siempre supo que había personajes para audiencias más jóvenes que eran cómicos o lucían lindos. Esos eran los juguetes que yo quería y esos eran los personajes que más me gustaban. Todo eso es parte de esto ahora, es parte de la fórmula que se le ocurrió a George Lucas y que ahora intentamos emular”, compartió Favreau, quien tenía 10 años cuando vio la primera cinta de Star Wars.

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El realizador, próximo a cumplir 60 años, se siente muy agradecido de poder ser una pieza creativa dentro de este universo creado por George Lucas en 1977 cuando estrenó Star Wars: Episodio IV. Una nueva esperanza; sin embargo, sabe que mucha de su actual trayectoria se la debe a Dave Filoni, actual presidente y director creativo de Lucasfilm y quien es considerado el heredero narrativo y aprendiz directo de George Lucas.

“Dave me llevó a Star Wars cuando yo era sólo una voz en La guerra de los clones. Él ha estado supervisando gran parte de la creatividad de todo ello, pero para este rincón de la galaxia del Mandaloriano y de Grogu, realmente sentí que yo tenía algo que contribuir. Y por supuesto, todo lo que hago es en mancuerna con mis colaboradores de Lucasfilm porque Star Wars es grande y hay muchas cosas que se han establecido desde 1977, así que, aunque yo aporto mis ideas, todos trabajamos juntos. Es una experiencia muy colaborativa”, apuntó.

Pedro Pascal: La estrella de cine

Detrás del casco del Mandaloriano se encuentra el actor chileno Pedro Pascal, quien curiosamente ha convencido al mismo tiempo que conectado con la audiencia al darle vida a un personaje que todo el tiempo usa un casco y, por ende, sólo hace uso de su voz para actuar. Así se le vio por primera vez en 2019, año en que estrenó la primera temporada de The Mandalorian, disponible en Disney+.

“Él es importante en América Latina pero también es muy importante en Hollywood. He sido fan por todo el trabajo que ha hecho, especialmente como actor de género, pues Pedro siempre ha hecho cosas distintas muy especiales y por eso entre los aficionados al género siempre fue muy conocido durante mucho tiempo. Después comencé a trabajar con él y todos lo amaban, pero no todos lo conocían bien. Ahora todo el mundo lo conoce y todo el mundo ama su trabajo. Así que, realmente fuimos muy afortunados de que su historia como estrella creciera mientras hacíamos la serie porque pudimos beneficiarnos de toda la atención y de todo el gran trabajo que estaba haciendo en otras áreas porque así es como funciona cuando eres una estrella de cine como Pedro Pascal”, compartió Favreau.

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Mucho del éxito de la serie The Mandalorian, que hoy se traduce en una película que se estrenará este jueves en la cartelera nacional, tiene que ver con la profunda y tierna relación que existe entre un padre (Mando) y un hijo (Grogu), relación que ha sido clave en todo Star Wars.

Ahí radica la magia que creó George Lucas, quien en su momento estudió Antropología. El público conecta muy fuerte con los mitos, como el del viejo mago, el joven ingenuo, el mentor que te enseña sobre el mundo, el padre que es esa figura paterna distante o con el gran guerrero”, apuntó quien revitalizó la franquicia de Star Wars tras la adquisición de Lucasfilm por los Estudios Disney.

Martin Scorsese, el invitado warsie

Hablando de mezclar lo clásico de Star Wars con lo nuevo, Jon Favreau hizo un guiño a los cineastas de antaño convocando al gran Martin Scorsese, quien prestó su voz a Hugo, un cocinero ardenniano, parecido a un simio, que tiene un puesto de comida en el planeta Shakari al que van Mando y Grogu en busca de información.

Martin Scorsese tiene una tremenda influencia sobre mí como cineasta. Crecí en un mundo en donde ya existían sus películas y después siguió haciendo cine. Tuve la suerte de conocerlo e incluso actuar para él en El lobo de Wall Street. Así que la idea de elegirlo de manera egoísta para este papel simplemente fue maravillosa. Hizo un gran trabajo, es divertidísimo, improvisó y, como en sus películas, hay mucha libertad para aportar su propia personalidad y carácter al personaje”, comentó visiblemente emocionado Jon Favreau.

En Star Wars: The Mandalorian & Grogu, cinta que se estrena siete años después de que se viera en cines una película del universo galáctico (Episodio IX: El ascenso de Skywalker), veremos otras participaciones especiales como la de Sigourney Weaver y Jeremy Allen White.

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El todólogo de Jon Favreau

Jon Favreau inició su carrera hace 34 años y, a partir de ese lejano 1992, se involucró en distintos proyecto como intérprete, escritor, director o productor. A Favreau, quien el próximo 19 de octubre festejará su cumpleaños 60, se le preguntó cómo es que se ve hoy en día.

“Tengo la suerte de haberme ganado la vida en el cine y el entretenimiento y de trabajar con todos estos maravillosos artistas, actores, intérpretes, escritores y otros directores. He sido de todo, desde acomodador hasta actor de fondo, actor con más peso, director, escritor y escritor para otros directores. He podido verlo todo y estoy convencido de que hay algo muy especial en ello. Creo que es nuestro trabajo como cineastas seguir reinventándonos y dar lo mejor”, reflexionó durante su visita a CDMX como parte de la CCXPMX.