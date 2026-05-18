¿Cuándo se estrena The Mandalorian and Grogu y lo que debes saber?

La saga de Star Wars volverá a los cines con The Mandalorian & Grogu, una película basada en la popular serie. Aunque todavía no se conocen muchos detalles sobre la historia, la química entre ambos personajes hace pensar que será una aventura entretenida, llena de acción y con ese toque que podría reconectar a muchos fans con la franquicia.

The Mandalorian and Grogu marca el regreso de Star Wars a las salas de cine Disney Plus

¿Cuándo se estrena The Mandalorian and Grogu en México?

Este 21 de mayo de 2026 llega The Mandalorian and Grogu a salas en México. La producción a cargo de Lucasfilm y Disney traslada el éxito masivo del formato episódico directamente a la pantalla grande, consolidando la expansión de este universo narrativo.

Con un primer avance presentado en septiembre de 2025, el estudio dejó claro que el presupuesto y la escala de acción aumentaron de forma considerable, marcando el debut cinematográfico del dúo que logró redefinir el rumbo actual de Star Wars.

Esto es lo que tienes que saber antes del estreno

Desde el lanzamiento de la primera temporada a finales de 2019, la serie se posicionó rápidamente como la piedra angular del catálogo de Disney Plus. El éxito de la historia creada por Jon Favreau y Dave Filoni radicó en mezclar la estética clásica de los wésterns espaciales con el cine de samuráis, sumado al desarrollo de la mitología de Mandalore.

Ahora, la decisión de llevar The Mandalorian and Grogu a las carteleras responde a la necesidad de reactivar la presencia de la franquicia en taquilla tras varios años de enfocarse en streaming.

Las imágenes reveladas en los últimos meses adelantaron un conflicto abierto y de proporciones masivas. El avance confirmó la reaparición de nuevas versiones de la clásica nave Razor Crest y el enfrentamiento directo de los protagonistas contra fuerzas imperiales fuertemente armadas.

¿Es necesario ver todo Star Wars para entender la película de The Mandalorian? Especial

Quién es quién en el elenco de The Mandalorian and Grogu

Pedro Pascal regresa como Din Djarin, papel que lo ha afianzado como una de las figuras más rentables y solicitadas de la industria. Su caracterización del cazarrecompensas sigue sosteniendo el peso dramático de la historia, incluso detrás del icónico casco de beskar.

Sigourney Weaver se suma a la saga en un rol estrictamente resguardado, aunque se sabe que estará directamente vinculado a las operaciones de la Nueva República. Asimismo, Jeremy Allen White generó altas expectativas; el actor fue seleccionado para interpretar a Rotta el Hutt, el hijo de Jabba, un personaje que debutó originalmente en la película animada The Clone Wars en 2008.

Complementando el elenco principal, el actor Jonny Coyne retoma su papel como uno de los líderes y señores de la guerra imperiales, asegurando que las facciones remanentes del Imperio sigan operando como la mayor amenaza en esta línea temporal de la galaxia.

¿De qué trata la serie de The Mandalorian?

Din Djarin inició su recorrido como un mercenario solitario regido por un inflexible código de honor, tras ser rescatado y adoptado en su infancia por la Guardia de la Muerte. Su perspectiva cambió el día que aceptó un contrato imperial para rastrear a un infante de una especie no identificada.

Ese niño, a quien buena parte del público llamó erróneamente “Baby Yoda” en sus inicios, es Grogu. Es importante aclarar que, aunque comparten la misma raza enigmática y una sensibilidad extraordinaria hacia la Fuerza, él y el histórico Maestro Jedi no son el mismo individuo.

Lucasfilm mantiene intacta la estrategia de interconectar sus distintas producciones para premiar a los seguidores constantes. La cinta integrará cameos directos de personajes que nacieron en la animación, destacando la presencia física de Garazeb “Zeb” Orrelios, el corpulento guerrero Lasat originario de la serie Star Wars Rebels.