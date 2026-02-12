La Casa de los Famosos 2026: quiénes son los participantes confirmados

La Casa de los Famosos 2026 ya calienta motores y promete convertirse en una de las ediciones más explosivas del reality de Telemundo. Tras el éxito de la temporada All-Stars, la producción regresa con un elenco que mezcla experiencia, polémica, redes sociales y trayectoria.

Con fecha de estreno programada para el martes 17 de febrero a las 7:00 p.m., Telemundo ha comenzado a revelar, uno a uno, a los habitantes confirmados de la casa más vigilada de la televisión. La conductora Jimena Gállego, quien repite como presentadora junto a Javier Poza, adelantó que esta será “una de las temporadas más grandes que se han visto hasta ahora”.

¿Quiénes son los participantes confirmados de La Casa de los Famosos 2026?

Lupita Jones: de Miss Universo al encierro más famoso

La primera concursante destapada fue nada menos que Lupita Jones, modelo originaria de Mexicali, Baja California, y la primera mexicana en ganar Miss Universo.

María Guadalupe Jones Garay no solo es recordada por su histórica corona, sino también por su paso por la actuación y por su incursión en la política, cuando buscó la gubernatura de Baja California.

Kunno: polémica y viralidad aseguradas

El segundo confirmado fue Kunno, influencer originario de Monterrey y conocido como “Papi Kunno”. Su fama explotó gracias a una caminata viral en TikTok, y desde entonces se ha mantenido en el ojo público.

Amigo cercano de Ángela Aguilar y Christian Nodal, Kunno es reconocido por su personalidad extrovertida y su constante presencia en redes sociales. Su ingreso al reality fue celebrado con una nueva caminata viral, demostrando que sabe cómo generar conversación digital.

Jailyne Ojeda Ochoa: belleza, negocios y millones de seguidores

Otra de las confirmadas es Jailyne Ojeda Ochoa, modelo e influencer originaria de Los Ángeles, California. Con más de 14 millones de seguidores en redes sociales, Jailyne es una de las figuras digitales más influyentes del elenco.

Ha participado como modelo en el video musical de “Ella Baila Sola” de Peso Pluma y ha desarrollado su propia línea de productos capilares y colecciones de ropa.

Laura Zapata: la villana icónica entra al juego

La actriz Laura Zapata, nacida el 30 de julio de 1952 en Ciudad de México, es una de las figuras con mayor trayectoria en el elenco. Reconocida por sus papeles antagónicos en telenovelas como Rosa salvaje, María Mercedes y Esmeralda, Zapata es considerada una de las villanas más emblemáticas de la televisión mexicana.

Hermana mayor de Thalía e hija de Yolanda Miranda su vida pública también ha estado marcada por episodios personales, incluido el secuestro que sufrió en 2002 junto a Ernestina Sodi.

Yina Calderón: confrontación y polémica internacional

Desde Colombia llega Yina Calderón, influencer de 34 años que saltó a la fama en 2013 tras su participación en "Protagonistas de Nuestra Tele".

Empresaria, DJ de guaracha y creadora de contenido, Yina también participó en La Casa de los Famosos Colombia en 2025, donde reforzó su imagen de “villana” televisiva.

Caeli: pionera digital lista para el encierro

Caeli, cuyo nombre real es Patricia Caeli Santaolalla López, es una de las pioneras del contenido digital en español. Su canal "Caelike" comenzó en 2010 y la catapultó como referente juvenil.

Ha sido conductora de los Kids’ Choice Awards México, participó en La Voz Kids (Telemundo), apareció en la serie Skimo de Nickelodeon.

Kenny Rodríguez: del fitness a la estrategia

Cierra la lista de confirmados Kenny Rodríguez, influencer fitness nacido en Nueva York y de raíces dominicanas. Con 362 mil seguidores en Instagram, ganó proyección internacional tras su participación en Love Island USA.

¿Dónde y cuándo ver La Casa de los Famosos 2026?

El estreno será el 17 de febrero a las 7:00 p.m. por Telemundo. También podrá verse a través de la plataforma Peacock.

El contenido 24/7 estará disponible en el sitio web de Telemundo, aunque con bloqueo regional para quienes se encuentren fuera de Estados Unidos. Hasta ahora, no se ha anunciado transmisión oficial para México.

Con este elenco confirmado, La Casa de los Famosos 2026 promete alianzas inesperadas, estrategias calculadas y enfrentamientos que darán de qué hablar. La pregunta es inevitable: ¿quién logrará conquistar al público y llevarse la victoria?

AAAT*