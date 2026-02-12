Claudette Maillé, convicción y talento; historias femeninas que reclaman su lugar

La película, secuela de ¿Quieres ser mi hijo?, retoma la relación entre Javi y Lucía, explorando cómo una pareja con marcada diferencia de edad enfrenta los prejuicios sociales.

Claudette Maillé interpreta a Ana Paula, la madre de Javi, quien organiza una reunión por sus 25 años de matrimonio e intenta presentarle a una joven, sin imaginar que él llegará acompañado de Lucía.

En entrevista con Excélsior, la actriz compartió su entusiasmo por participar en una historia que cuestiona los estereotipos:

Estoy muy a favor de abordar este tema porque no le veo nada de malo. Siempre que un hombre anda con una persona mucho más joven es celebrado, pero a la inversa es mal visto. Me parece importante llevar el tema al centro de la conversación a través de una comedia divertida”

Sobre el género, añadió:

La comedia es un vehículo excelente, porque la reflexión entra a través de la risa. Me parece una manera muy amable de tratar este tema, sin dramas y con humor”

La actriz destacó también el trabajo detrás del guion y la dirección:

El guion está muy bien escrito. Conversé mucho con la directora Ihtzi Hurtado y ella tenía clarísimo lo que quería de mi personaje, y eso ayuda muchísimo porque te indica hacia dónde debes ir. La comedia se trabajó mucho en escena, porque es una cuestión de ritmo: tiene que ser muy dinámica para que funcione, y en este caso creo que así fue"

Claudette Maillé reflexiona sobre su trayectoria y la representación femenina en el cine. Especial

Maillé reflexionó sobre la representación femenina en la pantalla:

Sí empieza a cambiar, pero no del todo. Desde mi experiencia, yo que soy una mujer mucho mayor que el personaje de Ludwika, no siento que haya un gran cambio. Percibo que hay pocos personajes interesantes porque, a partir de cierta edad, la mujer no está representada en la industria, a diferencia de los hombres. Creo que existen más personajes interesantes para hombres maduros que para mujeres maduras"

Y añadió:

La industria audiovisual todavía está dirigida en su mayoría por hombres. Sobre todo hoy en día, las decisiones las toman ejecutivos que son casi todos hombres. Ya vemos más directoras y más fotógrafas, pero en la toma de decisiones y en los guiones no tanto. Es una industria que sigue representando mucho más a los hombres, y creo que todavía hay un largo camino por recorrer”

Trayectoria y personajes memorables

Con una carrera amplia en cine, teatro y televisión, Claudette Maillé es recordada por su papel de Gertrudis en Como agua para chocolate (1992), que marcó su vida profesional. También guarda especial cariño por su personaje en la serie Pacientes, donde interpretó a una mujer madura con una personalidad compleja y lejos de los clichés.

Uno de mis primeros personajes fue Gertrudis en Como agua para chocolate. Ese papel me cambió la vida; me pareció divertidísimo hacerlo. Después tuve otro personaje al que le tengo mucho cariño, en una serie del Canal Once llamada Pacientes. Allí interpreté a una mujer madura, un gran personaje: una madre, pero no la madre de adorno, sino una mujer ejecutiva con la compulsión de seducir y andar con jóvenes. Me pareció realmente entrañable hacer un personaje así en esa época y en una televisora pública”

Su filmografía incluye títulos como Colosio: El asesinato, Obediencia Perfecta, KM 31, Treintona, Soltera y Fantástica y Bruma. En televisión ha participado en producciones como La Casa de las Flores, Ingobernable, Tijuana, Rosario Tijeras, El Candidato, Enemigo Íntimo y ¿Quién mató a Sara?, además de proyectos en Amazon Prime Video, HBO Max, Netflix y ViX.

La actriz reveló que trabaja en un proyecto personal para cine, en el que asumirá la escritura del guion y la producción:

Actualmente estoy trabajando en un proyecto propio para cine. Tengo un guion en el que escribí un personaje para mí, porque cuando la industria no te llama, tienes que crear tus propios proyectos”

“Significa mucho para mí porque quiero mostrar lo que le sucede a una mujer de mi edad, y creo que estas narrativas son importantes en la pantalla. Suman a la conversación sobre el empoderamiento y permiten ver historias femeninas fuertes y reales”, finalizó.