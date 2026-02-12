¿Cazzu rompió una relación?; cantante tendría romance con su bailarín

Cazzu vuelve a ocupar titulares luego de que en redes sociales comenzaran a circular imágenes y videos donde aparece en compañía de uno de sus bailarines. El material, captado fuera del escenario, despertó rápidamente rumores sobre un posible nuevo romance en la vida de la cantante argentina, quien desde hace tiempo ha mantenido discreción sobre su situación sentimental.

El interés por su vida privada no es nuevo. Desde que terminó su relación con Christian Nodal, padre de su hija Inti, cada paso que da la intérprete genera comentarios. Ahora, la atención no se centra en su música, sino en la cercanía que se observa con uno de sus bailarines.

cazzu

¿Cazzu tiene nuevo novio?

Las versiones sobre un posible romance comenzaron cuando se difundieron fotografías en las que se ve a la artista abrazando por la espalda a uno de sus bailarines. Para muchos internautas, ese gesto fue interpretado como una muestra de confianza que podría ir más allá de una simple amistad profesional.

El periodista Javier Ceriani dio a conocer que, según su información, la intérprete estaría iniciando una relación con uno de sus bailarines. El comunicador aseguró que el hombre en cuestión sería Ignacio Colombara, quien ha acompañado a la cantante en sus presentaciones recientes y durante la gira de Latinaje.

Tras darse a conocer esta versión, los seguidores de la artista buscaron el perfil del bailarín en redes sociales y comenzaron a dejar comentarios sobre su apariencia física, comparándolo con Nodal.

Hasta ahora, no existe confirmación oficial por parte de Cazzu ni de Ignacio Colombara. Sin embargo, los rumores aumentaron luego de que circulara un video en el que ambos aparecen caminando por la calle muy cerca el uno del otro, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre una posible relación.

¿Cazzu fue señalada como tercera en discordia?

El tema no solo generó comentarios sobre un posible romance, sino que también abrió un debate relacionado con la vida personal del bailarín. Ignacio Colombara mantenía una relación con la también bailarina Clarita Videla Díaz, por lo que algunos usuarios comenzaron a señalar a la cantante como la tercera en discordia.

Las sospechas crecieron cuando en las redes sociales de Clarita dejaron de aparecer fotografías junto a Colombara. Además, varios usuarios comenzaron a dejar mensajes en sus publicaciones, algunos de apoyo y otros con referencias directas a la cantante.

Entre los comentarios que se pueden leer destacan frases como: “Aquí te apoyamos por lo que te hizo fracazzu” y “Cazzu Panini te hizo el gran favor de quitarte una pulga de encima, te mereces algo mucho mejor”.

Algunos internautas también notaron que Clarita Videla Díaz dio “me gusta” a mensajes relacionados con una supuesta ruptura, lo que fue interpretado por varios seguidores como una posible confirmación de que su relación con el bailarín habría terminado.

Sin embargo, hasta el momento no existe una declaración pública por parte de ella que confirme oficialmente el fin del compromiso.

