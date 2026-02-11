Jacob Elordi rompió una silla con sus propias manos en una intensa escena con Margot Robbie

El rodaje de Cumbres Borrascosas no fue precisamente tranquilo. La nueva adaptación del clásico de Emily Brontë, dirigida por Emerald Fennell y protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, estuvo marcada por una energía tan desbordada que, literalmente, ni los muebles sobrevivieron intactos.

En una de las primeras escenas que filmaron juntos, Elordi rompió una silla con sus propias manos, dejando al equipo completamente impactado.

¿Cómo fue la escena de Jacob Elordi?

La secuencia en cuestión muestra a Heathcliff —personaje interpretado por Elordi— destrozando una silla para encender una fogata para Catherine, papel que encarna Robbie.

La escena muestra a Heathcliff destrozando una silla para encender una fogata para Catherine. IG wutheringheightsmovie

Lo que debía ser un momento de intensidad romántica se convirtió también en una demostración inesperada de fuerza y compromiso actoral. Según reveló la propia actriz, el actor australiano “realmente rompió la silla”, y su reacción en pantalla fue absolutamente genuina.

La directora Emerald Fennell recordó que, al mirar alrededor después de la toma, el equipo completo estaba en shock.

Todos, hombres y mujeres, estaban boquiabiertos”, comentó en una entrevista reciente.

Margot Robbie aseguró que su reacción en pantalla fue totalmente real. IG wutheringheightsmovie

Esa reacción colectiva era exactamente lo que buscaba: capturar una energía cruda, casi salvaje, que hiciera sentir al espectador la misma conmoción que experimenta Catherine en la historia.

¿Cómo es la nueva versión de Cumbres Borrascosas?

Fennell ha dejado claro que su versión del romance trágico no apuesta por la sutileza. Al contrario, busca lo visceral, lo excesivo y lo incómodo. Durante el rodaje, explicó, “había muchísimos gritos todos los días”.

Para ella, el set debía ser un espacio donde los actores tuvieran permiso de ir demasiado lejos, de explorar emociones intensas sin miedo a parecer exagerados.

Me interesa llegar a ese punto donde alguien piensa: ‘Esto es demasiado’. Se necesita valentía para hacerlo”, afirmó.

El set estuvo marcado por una energía intensa, con gritos y emociones al límite. IG wutheringheightsmovie

Margot Robbie, quien además produce el filme, aseguró que trabajar con Fennell implica precisamente eso: atreverse a ir más allá.

Mi instinto siempre es empujar al máximo y que alguien me diga que pare. Emerald rara vez me lo dice”, confesó.

La actriz comparó el proceso con pasar de una película de época tradicional a una interpretación casi teatral y desbordada, algo que le resultó estimulante como intérprete.

El actor defendió la profundidad del romance y la conexión lograda con Robbie. IG wutheringheightsmovie

¿Cómo fue la química entre Jacob Elordi y Margot Robbie?

La química entre Robbie y Elordi ha sido uno de los aspectos más comentados del proyecto. El actor de Euphoria describió como “profundos” los momentos en los que filmaban escenas románticas en los páramos ingleses.

Recordó una ocasión en la que corrían tomados de la mano, incluso antes de que la cámara estuviera grabando, y sintió que realmente estaban encarnando a Catherine y Heathcliff.

Por un instante, éramos parte de su amor”, compartió.

La química entre Robbie y Elordi ha sido uno de los puntos más comentados del filme. IG wutheringheightsmovie

Considerada una de las historias de amor más trágicas de la literatura, Cumbres Borrascosas narra la relación tormentosa entre un huérfano adoptado y la joven heredera con la que crece.

En esta nueva versión, la intensidad emocional parece multiplicarse. Robbie ha señalado que su personaje atraviesa cambios emocionales extremos en cuestión de segundos y que prácticamente llora en cada escena. El estreno será el 13 de febrero, justo a tiempo para San Valentín.

Si aún no has visto el tráiler de la película, no te pierdas el siguiente video.