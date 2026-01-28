Sam Raimi regresa con ¡Ayuda!, cinta de suspenso que empodera al género femenino

El director estadunidense Sam Raimi está de vuelta con ¡Ayuda!, una cinta de terror psicológico y suspenso que apuesta por el empoderamiento femenino al retratar la transformación de una mujer humillada en el entorno laboral, quien toma el control cuando queda varada en una isla desierta junto a su jefe tras un accidente aéreo.

La historia conecta especialmente con el público femenino, algo que Raimi reconoce abiertamente. Durante una charla con Lucero Calderón, el cineasta explicó que el personaje central refleja una realidad con la que muchas mujeres se identifican hoy en día.

“La idea de una mujer trabajadora y poco valorada que, debido a la dinámica entre hombres y mujeres en la oficina, no puede ser reconocida ni tener éxito, es algo con lo que muchas mujeres se van a identificar”, explicó el director. El poder, la libertad y la oscuridad interior

Raimi añadió que el aislamiento en la isla permite a la protagonista liberarse de las restricciones sociales que la limitaban, aunque ese poder también tiene consecuencias.

“En la isla, sin las restricciones sociales que le impone la sociedad, ella se convierte en algo más poderoso. Al principio es hermoso de ver, pero con el tiempo también se corrompe. Aunque ese tema está presente, la película trata sobre los pecados que todos llevamos dentro y cómo pueden manifestarse con un poco de poder; ahí es donde nace la maldad”, detalló. Sam Raimi y su vínculo con México

El realizador detrás de las primeras películas de Spider-Man visitó México para presentar esta producción, protagonizada por Rachel McAdams y Dylan O’Brien, y aprovechó la ocasión para expresar el cariño que siente por el país.

“Siento como si estuviera en casa. Me encanta la Ciudad de México”, aseguró. “Vine a promocionar Darkman y descubrí que había gente muy interesada en esa pequeña película. Luego regresé con Spider-Man y había más fans del trabajo que hice ahí, incluyendo Spider-Man 2 y 3. Es genial volver ahora con esta película y ver a toda la gente que he conocido”.

El cineasta destacó que, tras 45 años en la industria del entretenimiento, sigue emocionándose con la respuesta del público mexicano. “Es emocionante y me conmueve mucho. Me encanta el público aquí”, afirmó. Cuatro décadas de aprendizaje en el cine

Al reflexionar sobre su extensa trayectoria, Raimi compartió cómo la experiencia ha moldeado su forma de hacer cine.

“Me siento 45 años mayor, con conocimiento y experiencia. De cada película aprendes algo: lo que salió mal, lo que salió bien, y tratas de aplicar esas lecciones al siguiente proyecto. Es como un plomero que intenta soldar una fuga de forma incorrecta, aprende de su error y lo aplica en el siguiente trabajo”, comparó.

Raimi, también responsable de Arrástrame al infierno, llega ahora con una propuesta que mezcla terror psicológico, crítica social y una mirada oscura sobre el poder.

¡Ayuda! ya se encuentra disponible en las salas del país.