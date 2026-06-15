Spider-Man: Brand New Day traerá a su elenco a México: esto se sabe de la visita

Spider-Man volverá a poner los ojos en México. Como parte de la promoción mundial de Spider-Man: Brand New Day, la Ciudad de México fue confirmada como una de las paradas del tour internacional que reunirá al elenco de la esperada película protagonizada por Tom Holland.

La noticia fue anunciada por Sony Pictures México, que reveló que la capital del país formará parte del llamado "Spidey World Tour", una gira que recorrerá varias ciudades alrededor del mundo antes del estreno de la nueva aventura del superhéroe arácnido.

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El elenco de Spider-Man visitará la Ciudad de México

Entre las ciudades seleccionadas para recibir al reparto de Spider-Man: Brand New Day se encuentran Madrid, Shanghái, Londres, Los Ángeles, Ámsterdam, París, Berlín, Roma, Nueva York y la Ciudad de México.

Aunque la distribuidora todavía no ha revelado qué integrantes del elenco participarán en el evento, todo indica que Tom Holland estará presente durante las actividades promocionales, ya que el actor es una de las principales figuras de esta nueva entrega.

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Por ahora también existe expectativa sobre la posible presencia de otros miembros del reparto como Zendaya, Sadie Sink o Jacob Batalon, aunque sus nombres aún no han sido confirmados oficialmente.

¿Qué es el Spidey World Tour?

Con el inicio de la campaña promocional, Sony Pictures lanzó un video en redes sociales para presentar el "Spidey World Tour", una estrategia que llevará a los protagonistas de la película a distintos países para convivir con los fans y promocionar el estreno.

Junto con este anuncio también fue habilitada la plataforma Spidey Tracker, una herramienta que permitirá a los seguidores conocer las actividades relacionadas con la película y seguir las distintas paradas que realizará el elenco durante su recorrido internacional.

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Como parte de la experiencia promocional, el sitio Spidey Tracker está inspirado en un elemento de la propia historia de Spider-Man: Brand New Day.

Dentro del universo de la cinta, la aplicación habría sido creada por Ned Leeds, personaje interpretado por Jacob Batalon. Su función consiste en que los habitantes de Nueva York puedan reportar avistamientos de Spider-Man, interpretado por Tom Holland.

Tom Holland ya visitó México para promocionar Spider-Man

Los seguidores mexicanos del héroe arácnido recordarán que esta no sería la primera vez que Tom Holland llega al país para promocionar una de sus películas.

Foto: Sony Pictures y Marvel Studios

En 2019, el actor británico visitó la Ciudad de México junto a Jake Gyllenhaal para presentar Spider-Man: Far From Home. Aquella visita reunió a miles de fanáticos que acudieron para ver de cerca a las estrellas de la franquicia.

Debido a ese antecedente, los fans esperan que próximamente se revelen más detalles sobre la visita del elenco de Spider-Man: Brand New Day, incluyendo la fecha, la sede y las actividades que podrían realizarse en territorio mexicano.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day?

Mientras se anuncian más detalles sobre la visita del reparto a México, los seguidores de Marvel ya cuentan los días para el estreno de la película.

Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines de México el próximo 29 de julio, marcando el regreso de Tom Holland como Peter Parker en una nueva etapa dentro de la franquicia.