'Spider-Man: Brand New Day': La curiosa idea de Tom Holland sobre la "pubertad araña"

Han pasado diez años desde que Tom Holland debutó en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Con el paso del tiempo, el actor no solo se convirtió en el nuevo Spider-Man, si no que también logró conectar por completo con la personalidad y esencia de Peter Parker.

Luego del enorme impacto que tuvo "Spider-Man: No Way Home" y tras tomarse un descanso, Holland se prepara para volver con "Spider-Man: Brand New Day". Pero en esta nueva etapa, su participación va más allá de las escenas de acción, ya que también ha comenzado a involucrarse en las decisiones creativas.

Un asiento en la sala de guionistas

Según reveló el propio Holland en una entrevista exclusiva con la revista Empire, esta nueva entrega marca un hito personal en su carrera dentro de Marvel. Por primera vez, el estudio le abrió las puertas al proceso de la creación de la historia.

Esta es la primera vez en mi etapa como Spider-Man que me han dado la bienvenida a la sala de guionistas", confesó el actor a Empire .

Holland detalló que se reunió cada dos semanas con los productores para poner ideas sobre la mesa, discutir ambiciones y definir el rumbo del proyecto. De hecho, uno de los pilares narrativos de la próxima película nació directamente de su imaginación: la evolución inusual de los poderes de Peter Parker.

Foto: Instagram tomholland2013

El rechazo (y posterior éxito) de la "Pubertad Araña"

Con la confianza que dan diez años en el papel, Holland se presentó ante los ejecutivos con un concepto bastante peculiar bajo el brazo.

"Mi propuesta, cuando la presenté, se llamaba 'Pubertad Araña' ", relató entre risas. "¿Qué pasa si Peter Parker pierde el control y las cosas cambian? Ese fue mi eslogan para el estudio, y fue rechazado de inmediato... Pero les gustó la idea principal y se convirtió en lo que tenemos ahora en la película".

Aunque el nombre comercial no sobrevivió, el núcleo de su propuesta, un Peter Parker lidiando con cambios biológicos inesperados e incontrolables, será el motor que impulsará la trama de Brand New Day.

Foto: Instagram tomholland2013

Pensando en el futuro:

El regreso de Holland tras casi cinco años de ausencia no solo busca darnos una gran película, sino también pavimentar el camino para el futuro del Spider-Verse. El actor está muy consciente de que llegará el momento de colgar el traje y quiere asegurarse de que el relevo sea perfecto.

En sus declaraciones a Empire, Holland demostró una madurez idéntica a la de su personaje, expresando su deseo creativo en las próximas generaciones, ya sea dando la bienvenida a Miles Morales, Spider-Gwen o Spider-Woman:

“Me encantaría participar en la creación del siguiente capítulo. No sé cómo será, pero si pudiera hacer por el próximo lo que Robert Downey Jr. hizo por mí, me sentiría completamente feliz al retirarme”, dijo.

¿Cuándo se estrenará ‘Spider-Man: Brand New Day’?

La nueva película de Spider-Man, encabezada por Tom Holland, realizó un ajuste en su fecha de lanzamiento. Aunque inicialmente estaba prevista para llegar a las salas de cine el 31 de julio de 2026, ahora su estreno fue adelantado y se estrenará oficialmente el 29 de julio de este mismo año.