Sony Pictures confirma Spider-Man 5 pero sin fecha de estreno: ¿Cuántos años habrá qué esperar?

Sony Pictures confirmó oficialmente el desarrollo de Spider-Man 5, la próxima película del Universo Cinematográfico de Marvel protagonizada por Tom Holland. Los ejecutivos del estudio anunciaron la continuidad de la saga, aunque advirtieron a los fanáticos que el estreno de esta nueva entrega tardará varios años en materializarse dentro de la cartelera internacional.

La decisión corporativa llega tras el impacto mundial de Spider-Man: Brand New Day. La reciente cinta del héroe arácnido rompió los pronósticos financieros y recaudó más de 2,400 millones de dólares en la taquilla mundial. Este arrasador desempeño comercial posiciona al largometraje muy cerca de la cima histórica, ocupada por Avatar y sus 2,900 millones de dólares.

Último póster promocional de Spider-Man: Brand New Day. Foto: Sony Pictures

Ravi Ahuja, CEO de Sony Pictures Entertainment, abordó los planes del estudio durante una entrevista exclusiva con el portal Variety. El directivo ratificó la intención de extender el universo protagonizado por el actor británico. Las declaraciones de Ahuja frenaron las especulaciones sobre un lanzamiento inminente y marcaron una estricta pauta de trabajo a largo plazo.

La planeación detrás de la quinta aventura arácnida

El líder de la productora cinematográfica detalló el estado actual del proyecto ante los medios de comunicación. "Aún no tenemos fecha. Normalmente lleva un par de años, pero el año que viene se estrena una película del Spider-Verso", sentenció el ejecutivo. El equipo creativo buscará consolidar una historia sólida antes de fijar un día de debut en los cines.

Los altos mandos de la compañía estructuran una estrategia meticulosa para garantizar que la secuela iguale el fenómeno financiero de su predecesora. La nueva producción exigirá un calendario extendido de preproducción y rodaje. El objetivo principal radica en mantener el nivel de calidad visual y narrativa que posicionó a la franquicia en la élite de las adaptaciones de Marvel.

Spider-Man peleando contra Tarántula. Foto: Sony Pictures y Marvel Studios

La prensa especializada anticipa el regreso de Destin Daniel Cretton a la silla de director. El cineasta lideró el equipo de Brand New Day y logró cautivar a la audiencia global con su visión del personaje. Actualmente, el realizador trabaja en la adaptación live action del popular manga Naruto, situación que también condiciona la agenda de la próxima cinta de Peter Parker.

El calendario animado de Sony y Marvel

Mientras el estudio desarrolla el libreto del filme de acción real, los seguidores del personaje recibirán una dosis animada. El calendario oficial de lanzamientos marca el estreno de Spider-Man: Más allá del multiverso para el próximo 18 de junio de 2027. Esta obra cerrará la exitosa trilogía de Miles Morales y mantendrá viva la marca en las salas internacionales.

Spider-Man en su nueva película. Foto: Sony Pictures

La división de animación de Sony concentra sus esfuerzos técnicos en este proyecto para entregar un cierre espectacular a la saga de las distintas dimensiones. La película llegará a los complejos de exhibición para cubrir el periodo de espera hasta el regreso de Tom Holland. El equipo de animadores pule los detalles visuales de esta producción tan esperada por la crítica especializada.

El panorama cinematográfico del amigable vecino luce repleto de proyectos en distintas fases de producción. Las productoras apuestan por la paciencia y el perfeccionamiento técnico de sus próximos éxitos taquilleros. Los fanáticos deberán seguir de cerca las actualizaciones de los estudios para conocer el inicio formal de las filmaciones de Spider-Man 5 y el anuncio del resto del elenco confirmado.