16 reyes, 21 príncipes y 13 monarquías: Así fue el histórico despliegue real en el funeral de Harald V de Noruega

Noruega vivió este miércoles uno de los funerales de Estado más solemnes de su historia reciente. El país despidió al rey Harald V, fallecido el pasado 28 de agosto a los 89 años, en una ceremonia que reunió en Oslo a representantes de 13 monarquías.

Así fue el histórico funeral de Harald V de Noruega

La jornada comenzó con el cortejo fúnebre por las calles de la capital. El féretro, cubierto con la bandera real noruega y colocado sobre un cañón, recorrió una de las principales avenidas de Oslo ante cientos de ciudadanos.

El nuevo rey Haakon VIII encabezó el cortejo junto a sus hijos, mientras la reina Sonja y Mette-Marit siguieron la ceremonia en automóvil. Reuters

Detrás caminaron el nuevo rey, Haakon VIII, sus hijos y otros integrantes de la familia real. La reina Sonja, viuda de Harald, y la nueva reina Mette-Marit siguieron el recorrido en automóvil debido a sus condiciones de salud.

La esposa del nuevo monarca continúa recuperándose del trasplante de pulmón al que fue sometida recientemente.

¿Qué reyes y príncipes asistieron al funeral de Harald V?

La magnitud de la lista de invitados supuso uno de los mayores desafíos para el protocolo noruego. La Catedral de Oslo, construida en el siglo XVII, tiene una capacidad aproximada de 900 personas, una cifra limitada para un acontecimiento que congregó a representantes de las principales casas reales europeas.

Felipe VI, la reina Letizia y la reina Sofía representaron a la monarquía española en Oslo AFP

Por ello, las delegaciones extranjeras tuvieron que reducir considerablemente sus cortejos. En el caso español, por ejemplo, la comitiva quedó integrada exclusivamente por Felipe VI, la reina Letizia y la reina Sofía, mientras que otros acompañantes oficiales permanecieron fuera del templo.

Entre las familias reales presentes destacaron los reyes de España, Suecia, Dinamarca, Países Bajos y Bélgica, además de las casas de Mónaco, Luxemburgo y Liechtenstein.

El príncipe heredero Akishino y la princesa Kiko representaron a la familia imperial japonesa, además asistieron el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski y su esposa Olena Zelenska. AFP

Desde Japón viajaron los príncipes herederos Akishino y Kiko, mientras que Jordania estuvo representada por los reyes Abdalá II y Rania.

La delegación sueca fue especialmente numerosa, con el rey Carlos XVI Gustavo y la reina Silvia, además de sus hijos: la princesa heredera Victoria y Daniel, Carlos Felipe y Sofía, y Magdalena junto a Chris O'Neill.

Guillermo Alejandro y Máxima viajaron a Oslo acompañados por la princesa heredera Amalia y la princesa Beatriz. AFP

Desde Países Bajos acudieron Guillermo Alejandro, Máxima, la princesa heredera Amalia y la princesa Beatriz. Bélgica estuvo representada por Felipe y Matilde; Mónaco, por Alberto II y Charlène; y Luxemburgo, por Guillermo, Stéphanie y el gran duque Enrique.

Los reyes Abdalá II y Rania viajaron desde Jordania para rendir homenaje a Harald V, así como la Casa de Bernadotte, quien protagonizó una de las delegaciones más numerosas. AFP

¿Quiénes no asistieron al funeral del rey Harald V de Noruega?

Una de las grandes ausentes fue la reina Margarita de Dinamarca, quien había confirmado inicialmente su presencia. Sin embargo, su reciente hospitalización por un nuevo hematoma en la región de la cadera y una leve deshidratación le impidió viajar a Oslo.

Tampoco estuvieron presentes la princesa Leonor y la infanta Sofía. La heredera española acaba de comenzar su etapa universitaria, mientras que su hermana continúa con sus propios estudios.

El príncipe William y su tía, la princesa Ana, representaron a la Corona británica en Oslo, en ausencia del rey Carlos III. AFP

En representación británica acudieron el príncipe William y la princesa Ana. El rey Carlos III no asistió debido a la tradición que establece que el monarca británico no acude a funerales de otros jefes de Estado.

Entre los asistentes también llamó especialmente la atención Marius Borg Høiby, hijo de Mette-Marit, quien obtuvo un permiso judicial para participar en la despedida de su abuelo político pese a encontrarse bajo arresto domiciliario mientras apela su condena.

El emotivo adiós al rey Harald V de Noruega

Dentro de la catedral, la familia real noruega ocupó los primeros bancos. Haakon VIII estuvo junto a Mette-Marit, mientras que Ingrid Alexandra y Sverre Magnus acompañaron a sus padres.

Miles de personas y representantes de distintas casas reales se reunieron en Oslo para dar el último adiós a Harald V AFP

También estuvieron presentes la princesa Marta Luisa y la princesa Astrid. Uno de los momentos más emotivos llegó cuando la reina Sonja depositó una rosa roja sobre el féretro de su esposo, con quien estaba a punto de cumplir 58 años de matrimonio.

El homenaje también tuvo una dimensión militar. Al terminar el servicio religioso, cuatro aviones de combate F-35 sobrevolaron la catedral en formación, mientras el féretro era trasladado hacia la capilla del castillo de Akershus al ritmo de la Marcha fúnebre de Chopin.

Más de 46 mil noruegos acudieron previamente a despedirse de Harald V, confirmando el profundo cariño que el monarca despertaba entre sus ciudadanos. Reuters

Finalmente, Harald V será llevado a la cripta del mausoleo real, donde descansan sus padres y abuelos. Su muerte ha provocado una muestra de afecto extraordinaria: más de 46,000 personas acudieron durante los días previos para presentar sus respetos.

El cariño popular refleja el legado de un monarca que permaneció en el trono desde 1991 y que defendió durante décadas una Noruega abierta, diversa y tolerante. Para muchos ciudadanos, Harald no fue únicamente el rey: fue, como lo describieron durante su despedida, “el abuelo de la nación”.