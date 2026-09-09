Joanna Vega Biestro revela por qué Gala Montes salió de LCDLF; "estaba muy alterada"

Joanna Vega Biestro compartió una versión extraoficial sobre lo que habría ocurrido antes de la salida de Gala Montes de La Casa de los Famosos México 2026, luego de que la actriz abandonara el reality a menos de dos días de haber ingresado.

La conductora aseguró que, de acuerdo con información que le hicieron llegar, Gala habría tenido un momento complicado dentro del confesionario, después de pedir un producto íntimo y no recibirlo de forma inmediata.

“Lo que a mí me cuentan es que Gala entra al confesionario y pide un producto íntimo. Como no se lo dieron de manera inmediata porque ella lo quería, estaba muy alterada”, dijo Joanna Vega Biestro.

La versión de Vega Biestro no ha sido confirmada por Gala Montes ni por la producción del programa. Hasta ahora, la postura oficial de La Casa de los Famosos México es que la actriz decidió salir de manera voluntaria y que se encuentra bien.

¿Qué dijo Joanna Vega Biestro sobre Gala Montes?

Joanna Vega Biestro afirmó que, tras el supuesto momento de alteración, personal de producción y una psicóloga habrían ingresado para revisar el estado de Gala Montes.

Según la versión compartida por la conductora, la psicóloga habría recomendado que la actriz buscara atención fuera del programa.

“Es cuando entra la gente de producción con la psicóloga a ver el estado en el que se encontraba. La psicóloga recomienda que Gala se interne”, aseguró Vega Biestro.

La conductora también dijo que, tras ese episodio, la producción habría contactado a personas cercanas a Gala para que fueran por ella.

“La producción decide hablarle a la gente cercana de Gala. En este caso me dicen que es un amigo, creo que se llama Orlando”, comentó.

Joanna afirma que personas cercanas fueron por Gala

En otro fragmento, Joanna Vega Biestro señaló que una de las personas que acudió por Gala Montes supuestamente no la vio bien y le sugirió buscar ayuda.

“Una de las personas que fue por ella me cuentan que no la vio bien y que le pidió buscar ayuda”, dijo la conductora.

La producción dijo que Gala salió voluntariamente

La Jefa informó a los habitantes que Gala Montes “se encuentra bien” y que tomó la decisión de abandonar la competencia. Además, el comunicado del reality señaló que la actriz decidió voluntariamente salir de La Casa de los Famosos México y terminar su participación.

La salida sorprendió porque Gala había entrado como habitante sorpresa el domingo 6 de septiembre y abandonó el juego el martes 8, apenas dos días después de su llegada.

Gala Montes reapareció y dijo que está bien

Horas después de su salida, Gala Montes reapareció en redes sociales para tranquilizar a sus seguidores.

La actriz aseguró que se encontraba bien, que estaba descansando y que más adelante contaría con mayor detalle qué ocurrió.

“Ya estoy bien. Estoy descansando un rato, estaba muy cansada porque saben que estaba entrenando ahí con Yahir”, dijo Gala en una historia de Instagram retomada por medios nacionales.

Ese mensaje no explicó por completo los motivos de su salida, pero sí buscó frenar la preocupación de sus fans.

Joanna Vega Biestro cuestiona a la producción

Más allá de narrar la versión que, según ella, le compartieron, Joanna Vega Biestro también cuestionó la decisión de la producción de integrar a Gala Montes al reality.

La conductora consideró que, si existían señales de que la actriz no estaba en condiciones de vivir el encierro, la producción debió actuar con mayor cuidado antes de sumarla al proyecto.

“Sí se me hizo una muy mala decisión y muy irresponsable”, dijo Joanna al hablar de la entrada de Gala.

La conductora también afirmó que algunas personas cercanas a Gala han intentado sugerirle que busque apoyo, aunque, según la versión que compartió, no todos han logrado acercarse a ella.

“La gente cercana a Gala que intenta decirle que busque ayuda o que intenta decirle que el camino que está tomando no es el adecuado, ella reacciona de manera negativa”, señaló.

bgpa