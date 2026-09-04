Prime Video cancela Spider-Noir con Nicolas Cage tras apenas una temporada

Prime Video y el canal lineal MGM+ cancelaron oficialmente la serie televisiva Spider-Noir, protagonizada por el actor Nicolas Cage. La ambiciosa producción de superhéroes finalizó su recorrido en las plataformas de streaming con una única temporada de ocho episodios y no regresará para grabar una segunda entrega.

El anuncio de la cancelación llegó justo antes del primer fin de semana de los galardones Emmy, donde el proyecto sumó 11 nominaciones técnicas. La serie obtuvo la mayor cantidad de menciones para cualquier programa de Prime Video en este ciclo, respaldada por un 92% de aprobación de la crítica especializada en Rotten Tomatoes y un sólido 90% por parte de los espectadores.

Spider-Noir sobre un edificio. Foto: Prime Video

Spider-Noir marcó el primer estreno oficial surgido del pacto comercial entre Amazon y Sony Pictures TV para adaptar nuevas historias en formato de episodios. Esta alianza busca desarrollar un universo televisivo que explote los derechos sobre más de 900 personajes de Marvel vinculados directamente a la exitosa franquicia global de Spider-Man.

El primer tropiezo televisivo del acuerdo Sony-Amazon

Este contrato corporativo sufrió un duro golpe previo cuando la plataforma desechó definitivamente el proyecto de acción real Silk: Spider Society. La suspensión de la serie que comandaba la productora Angela Kang dejó al investigador arácnido como el único lanzamiento sobreviviente de la estrategia original planeada por los estudios.

La ficción debutó el 25 de mayo en la señal estadounidense de MGM+ y llegó un día después al catálogo global de Prime Video. Los usuarios de la plataforma consumieron 2 mil 600 millones de minutos de visualización durante las primeras seis semanas de transmisión, según los reportes oficiales compartidos por la agencia medidora Nielsen.

Imagen de Spider-Man Noir en su tradicional blanco y negro. Foto: Redes Sociales

El equipo creativo adaptó los oscuros cómics de Spider-Man Noir bajo la visión del escritor Oren Uziel, entregando a los fanáticos una opción interactiva para visualizar los capítulos a color o en blanco y negro. Nicolas Cage interpretó a Ben Reilly, un rudo investigador privado con mala suerte que operaba como el único vigilante enmascarado de Nueva York durante los complejos años de la Gran Depresión.

La costosa producción formó un sólido reparto actoral que incluyó talentos como Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodriguez, Jack Huston y el veterano actor Brendan Gleeson. El director Harry Bradbeer ejecutó el rodaje de los primeros dos episodios, apoyado fuertemente por los aclamados productores ejecutivos Phil Lord, Christopher Miller y Amy Pascal.

Reconocimientos técnicos y el abrumador éxito en cines

La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión reconoció el espectacular nivel visual del proyecto con múltiples candidaturas, dominando los apartados de diseño de producción para programa de época. El show compitió formalmente por estatuillas doradas en las categorías de diseño de títulos, mezcla de sonido, cinematografía dramática, coordinación de acrobacias, maquillaje protésico, y composición de música y letra originales.

Este abrupto fin en el panorama televisivo contrasta de manera directa con el monumental éxito económico que el estudio mantiene vigente en las salas de cine internacionales. Sony goza de una racha sumamente positiva con sus largometrajes de acción real y sostiene una lucrativa colaboración con Marvel Studios para nutrir la línea principal del héroe neoyorquino.

Póster promocional de Spider-Noir Foto: Amazon Prime Video

La empresa domina la taquilla mundial gracias al aplastante rendimiento de cintas recientes como Spider-Man: Un nuevo día, producida junto a Columbia Pictures. Esta película recaudó 900 millones de dólares exclusivamente en la taquilla de Estados Unidos y generó ingresos superiores a los 2 mil 300 millones de dólares en el mercado internacional.

Tras este movimiento, los ejecutivos de Sony anunciaron el desarrollo en etapa inicial de una nueva serie de acción real amparada bajo este mismo contrato de streaming con Amazon. Las productoras prometieron revelar próximamente la identidad secreta del siguiente personaje del multiverso arácnido que intentará conquistar el competido mercado del video bajo demanda.