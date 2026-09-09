Akira regresa a cines de México: fecha, preventa y dónde verla

Akira, el clásico de animación japonesa, se proyectará en complejos Cinépolis seleccionados, con preventa disponible para quienes quieran verla nuevamente en pantalla grande o descubrirla por primera vez en salas.

De acuerdo con información de Cinépolis, la cinta llegará en una versión remasterizada en 4K y también tendrá funciones en IMAX.

Estrenada originalmente en 1988, Akira es considerada una de las películas más influyentes del anime y una pieza clave del cyberpunk. El British Film Institute la ubica como una obra fundamental para acercar el anime al público occidental y para definir parte del imaginario visual de la ciencia ficción moderna.

¿De qué trata Akira?

Akira se desarrolla en Neo-Tokyo, una ciudad reconstruida después de una explosión que destruyó Tokio y detonó una crisis global.

La historia sigue a Kaneda, líder de una pandilla de motociclistas, y a Tetsuo, su amigo de la infancia. Después de un accidente relacionado con un misterioso niño con poderes psíquicos, Tetsuo es llevado por el ejército y sometido a experimentos que despiertan una fuerza capaz de amenazar a toda la ciudad.

En medio de persecuciones, protestas, violencia urbana y secretos militares, la película plantea una historia sobre poder, resentimiento, identidad, corrupción y los peligros de una sociedad que crea fuerzas que después no puede controlar.

¿Por qué Akira es tan importante?

Akira marcó un antes y un después para la animación japonesa por su ambición visual, su escala de producción y su influencia internacional.

La película fue dirigida por Katsuhiro Otomo y está basada en su propio manga, publicado originalmente en 1982. Su adaptación al cine ayudó a demostrar que el anime podía sostener historias adultas, complejas y visualmente espectaculares, lejos de la idea de que la animación sólo pertenecía al público infantil.

Su impacto puede verse en la estética cyberpunk posterior: ciudades saturadas de luces, motocicletas, tecnología, cuerpos transformados, crisis sociales y gobiernos incapaces de controlar sus propios experimentos. Para el BFI, Akira permanece como una piedra angular del cyberpunk junto a obras como Blade Runner y Neuromancer.

Poster promocional de Akira en 4K Cortesía: Cinépolis

La motocicleta de Kaneda y Neo-Tokyo vuelven al cine

Uno de los mayores atractivos del reestreno es la posibilidad de ver en pantalla grande algunas de las imágenes más reconocibles de la película: la motocicleta roja de Kaneda, las calles iluminadas de Neo-Tokyo y las secuencias de acción que consolidaron el estilo visual de Otomo.

La versión que llegará a Cinépolis estará remasterizada en 4K, lo que permitirá apreciar con mayor definición el trabajo de animación, los fondos urbanos y el uso del color en las escenas nocturnas.

¿Cuándo y dónde ver Akira en México?

Akira se estrenará nuevamente en México el 10 de septiembre de 2026.

La película estará disponible en complejos Cinépolis seleccionados, por lo que la cartelera, horarios, ciudades participantes y formatos deberán consultarse directamente en los canales oficiales de Cinépolis.

La preventa ya se encuentra activa, de acuerdo con la información difundida por Cinépolis.