Paola Suárez asegura que ya sabía que Gala Montes saldría de La Casa de los Famosos 

Paola Suárez, integrante de Las Perdidas y amiga cercana de Wendy Guevara, habló sobre la salida de la actriz y sorprendió al asegurar que ella ya sabía que Gala Montes abandonaría el reality. Lo que, según dijo, no tenía previsto era que la salida ocurriera tan pronto.

El comentario provocó una nueva ola de preguntas entre seguidores del programa, pues Gala Montes dejó la competencia apenas unos días después de haber entrado como habitante sorpresa.

¿Paola Suárez sabía que Gala Montes iba a salir?

Durante una transmisión retomada en redes sociales, Paola Suárez comentó que ya tenía conocimiento de que Gala Montes saldría de La Casa de los Famosos México.

Sin embargo, la integrante de Las Perdidas aclaró que no esperaba que la actriz abandonara el programa de forma tan rápida. Esa diferencia fue suficiente para que usuarios comenzaran a preguntarse si la participación de Gala estaba planeada para durar poco tiempo o si Paola terminó revelando más información de la esperada.

Gala Montes saliendo de La Casa de los Famosos Especial

Gala Montes abandonó La Casa de forma voluntaria

De acuerdo con el comunicado difundido por La Casa de los Famosos México, Gala decidió voluntariamente salir del reality y terminar su participación en la temporada.

La actriz había ingresado como nueva habitante sorpresa durante la gala de eliminación del domingo 6 de septiembre, después de la salida de Aldo Rendón. Sin embargo, su estancia duró poco, pues el martes 8 de septiembre la producción informó que ya no formaba parte de la competencia.

¿La salida de Gala Montes estaba planeada?

Las palabras de Paola Suárez abrieron una pregunta entre los fans: ¿la salida de Gala Montes ya estaba contemplada desde antes?

Por ahora, no existe una confirmación oficial de que la participación de Gala haya sido planeada como una estancia breve. La versión oficial sostiene que la actriz salió por decisión propia y de manera voluntaria.

Aun así, el comentario de Paola tomó fuerza porque llega después de varios momentos extraños alrededor de la salida de Gala: su llegada como sorpresa, su breve estancia, el anuncio repentino de La Jefa y el mensaje posterior de la actriz en redes sociales.

La producción de Malinche, El Musical no reveló las razones detrás de la decisión. IG

Gala Montes reapareció tras salir del reality

Después de abandonar el programa, Gala Montes reapareció en redes sociales para tranquilizar a sus seguidores.

La actriz aseguró que se encontraba bien, que estaba descansando y que más adelante contaría lo ocurrido. También mencionó que se sentía cansada porque había entrenado dentro de la casa con Yahir.