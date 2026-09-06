Spider-Man: Brand New Day conquista Hollywood y Coyote vs. ACME da la sorpresa en México

Spider-Man: Brand New Day sigue haciendo eco entre las butacas de los cines estadounidenses y demostrando el gran interés que existe por el universo de Marvel.

La cinta protagonizada por Tom Holland se ha colocado entre las favoritas del público y continúa dando de qué hablar por sus resultados en taquilla, convirtiéndose en uno de los grandes referentes de la cartelera.

Spider-Man: Brand New Day supera récords en taquilla

De acuerdo con Box Office Mojo, esta cuarta entrega protagonizada por Tom Holland ha logrado recaudar 900 millones de dólares, una cifra que la coloca entre las películas favoritas del público.

Con seis semanas desde su estreno, Spider-Man: Brand New Day continúa sumando ingresos en taquilla y, mientras permanezca en las salas de cine, podría aumentar todavía más esta cifra.

Sin embargo, dentro del universo de Marvel todavía tiene un gran récord por superar: Avengers: Endgame, estrenada en 2019, que recaudó alrededor de 2 mil 799 millones de dólares a nivel mundial.

Coyote vs. ACME conquista al público en México

Aunque Spider-Man: Brand New Day continúa destacando en la taquilla de Hollywood, en México la historia ha sido diferente, pues Coyote vs. ACME ha conseguido conquistar al público y colocarse entre las películas más vistas.

Durante su corte semanal, la cinta registró 1.17 millones de asistentes, frente a los 584.77 mil espectadores de Spider-Man: Brand New Day.

En cuanto a ingresos, Coyote vs. ACME acumula 73.84 millones de pesos durante su primera semana en cartelera, una cifra que podría aumentar conforme avance su exhibición en los cines mexicanos.

¿De qué trata Coyote vs. ACME?

Es una película que llamó la atención incluso antes de llegar a las salas, pues estuvo a punto de ser cancelada a pesar de ser un proyecto prácticamente terminado.

En 2023, Warner Bros. decidió cancelar su lanzamiento por motivos fiscales. Sin embargo, posteriormente la película logró ser rescatada cuando la distribuidora independiente Ketchup Entertainment adquirió sus derechos.

La historia sigue al famoso Coyote, quien, después de fracasar una y otra vez en sus intentos por atrapar al Correcaminos utilizando los productos de ACME, decide llevar su lucha a otro nivel y emprender acciones legales.

La cinta llega a la pantalla grande con un elenco que incluye a Eric Bauza como Coyote; Jeff Bergman como Bugs Bunny; Will Forte como Kevin Avery, el abogado del Coyote; John Cena como Buddy Crane, abogado de la Corporación ACME; Lana Condor como Paige, sobrina de Kevin Avery, y Martha Kelly como Dottie Jones.

Así, mientras Spider-Man: Brand New Day continúa destacando en los cines de Hollywood, en México el público también ha dado una oportunidad a Coyote vs. ACME, convirtiéndola en una de las películas que más han llamado la atención de la cartelera.