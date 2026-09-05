Prime Video estrenará nueva serie de Spider-Man tras cancelar Spider-Noir con Nicolas Cage

Las oficinas de Amazon MGM Studios y Sony Pictures Television trabajan a marchas forzadas para expandir su franquicia de superhéroes. Ambas productoras alistan una nueva serie de Spider-Man que llegará próximamente al catálogo mundial de la plataforma de streaming, todo esto después de que la serie de Spider-Noir, con Nicolas Cage como protagonista, fuera cancelada tras solo una temporada de ocho episodios en Prime Video.

El medio especializado Deadline reportó los recientes movimientos internos dentro de los estudios de grabación. Las fuentes afirman que los directivos evalúan múltiples libretos y uno de los proyectos está a punto de recibir la ansiada luz verde para iniciar su producción.

Primer Video prepara una nueva serie de Spider-Man. Foto: Marvel Comics

Los ejecutivos mantienen el concepto de esta entrega bajo el más estricto secreto industrial. Los detalles sobre el protagonista, el arco narrativo y la conexión con otras cintas de la marca de cómics permanecen ocultos para el público y la prensa especializada.

El futuro proyecto aterrizará de manera exclusiva en las pantallas de Amazon Prime Video. Las compañías confían en este próximo lanzamiento para revitalizar el acuerdo comercial enfocado en explotar la extensa galería de personajes del héroe neoyorquino.

El nuevo proyecto arácnido en streaming

La alianza estratégica entre Sony y Amazon Prime Video busca consolidar un universo televisivo altamente rentable. Los equipos creativos desarrollan simultáneamente varios borradores para encontrar la historia ideal que conecte con la millonaria base de fanáticos de Marvel.

El hermetismo alrededor de la próxima serie live-action genera todo tipo de especulaciones en los foros de internet. Los seguidores de la marca debaten sobre qué héroe o villano tomará el relevo para liderar este ambicioso intento de expansión multiplataforma.

Prime Video se niega a dejar de lado su convenio con Sony. Foto: Marvel Comics

Los productores enfrentan el reto de entregar una adaptación atractiva que justifique la gran inversión del estudio. La presión recae directamente sobre los guionistas, quienes necesitan estructurar un relato sólido que compita contra otras exitosas producciones del género de superhéroes.

La expectativa de los espectadores apunta hacia un anuncio oficial durante las próximas semanas. Amazon necesita calmar las inquietudes de sus suscriptores mediante la confirmación del título, el elenco principal y la fecha estimada para arrancar los trabajos de filmación.

El fin prematuro de Spider-Noir

La revelación de este nuevo desarrollo surge justo después de que la plataforma descartara continuar con Spider-Noir. La directiva de streaming canceló la producción protagonizada por el actor Nicolas Cage tras emitir una única y exitosa temporada en su catálogo digital.

El programa adaptó la estética clásica del cine negro para relatar las crónicas del detective privado Ben Reilly. La crítica especializada aplaudió la propuesta visual y le otorgó una calificación del 92 por ciento dentro del portal recopilatorio Rotten Tomatoes.

Imagen de Spider-Man Noir en su tradicional blanco y negro. Foto: Redes Sociales

La audiencia general también respaldó la serie con un 90 por ciento de aprobación total durante su periodo de emisión. La Academia de Televisión reconoció la calidad de los episodios al concederle 11 nominaciones a los premios Emmy en diversas categorías técnicas y actorales.

Los fanáticos cuestionaron duramente la estrategia corporativa en las redes sociales ante la falta de renovación. La directiva apostó sus cartas al misterioso proyecto que actualmente toma forma en sus oficinas, marcando el segundo tropiezo visible tras el archivo previo del spin-off Silk.