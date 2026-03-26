"Son bien tontos": Linet Puente cuenta cómo descubrió la infidelidad del padre de su hijo

Durante años, Linet Puente evitó hablar a profundidad sobre los motivos que la llevaron a separarse del padre de su hijo. Fue en 2020 cuando confirmó públicamente el fin de su relación, aunque en ese momento prefirió mantener los detalles en privado por el bienestar de su pequeño, Noah.

En ese entonces, la conductora explicó que se trataba de un proceso complicado e inesperado, dejando claro que su prioridad era su familia. Sin embargo, recientemente decidió compartir lo que realmente ocurrió, revelando una historia que rápidamente captó la atención del público.

El momento en que comenzaron las sospechas

Fue durante una emisión digital del programa Ventaneando, encabezado por Pati Chapoy, donde Linet Puente habló sin filtros sobre la infidelidad que vivió.

En un especial dedicado a historias de engaños en el mundo del espectáculo, la conductora confesó que todo comenzó con pequeños cambios en el comportamiento de su pareja.

Es que son bien tontos, me tomó tres días darme cuenta”, relató.

Según explicó, ya percibía actitudes extrañas: llegadas tardías, ausencias prolongadas y una rutina que comenzó a modificarse sin una razón clara. Aun así, intentó justificarlo debido a que él había recibido recientemente un nuevo puesto laboral.

Linet Puente

Las redes sociales, la clave del descubrimiento

Aunque asegura que no suele ser una persona celosa, su intuición la llevó a investigar más allá. Fue entonces cuando decidió revisar las redes sociales de personas cercanas a su pareja.

En un inicio no encontró nada concluyente, pero poco después detectó detalles que encendieron sus alarmas. Al revisar el perfil de una mujer cercana al círculo de su entonces pareja, notó interacciones constantes.

Se puso nervioso, y le comenté: ‘vi que estaba fulanita y le pregunté: ¿Andas con ella?’, pero lo negó.

A pesar de la negativa, las dudas persistieron. Días más tarde, una salida al cine sin invitarla aumentó aún más sus sospechas, sobre todo porque descubrió que no había asistido a ninguna función.

Linet Puente

El momento definitivo: "El que busca encuentra"

La confirmación llegó durante un viaje a Estados Unidos. Mientras se encontraban en casa de la familia de su entonces pareja, Linet decidió revisar nuevamente el celular.

Se queda dormido, agarro el celular y chan chan chan, el que busca encuentra, narró.

Entre ellos, uno que la marcó profundamente:

Es que te voy a extrañar, qué voy a hacer ahora que te vayas a Estados Unidos, solo pienso en ti, gracias por una noche maravillosa la de ayer.

La reacción fue inmediata. “Lo desperté y le dije: ‘me estás poniendo el cuerno, lo estoy viendo, me estás poniendo el cuerno”, recordó.

Una confrontación intensa y dolorosa

Tras descubrir la verdad, Linet Puente decidió guardar evidencia del engaño. En medio del caos, vivió momentos de tensión con su expareja.

Yo estaba documentando todo, me persiguió por toda la casa, hubo un momento en el que me jaló de la sudadera, me decía: ‘estás loca’

La situación la llevó a salir del lugar y buscar apoyo inmediato. Esa misma noche, se refugió con personas cercanas mientras procesaba lo sucedido.

Linet Puente

Sin arrepentimiento y sin reconciliación

Al día siguiente, decidió escuchar la versión de su expareja, pero lejos de encontrar una disculpa, recibió reproches.

Me echó la culpa de todo, nunca lo reconoció, aseguró.

Tiempo después, él negó públicamente la infidelidad. Sin embargo, Linet recordó otro momento que la dejó impactada:

Regresó a hacer sus maletas, las abrió de par en par y cantaba mientras guardaba sus cosas frente a mí.

Una historia que conecta con muchas mujeres

El testimonio de Linet Puente no solo generó conversación en redes sociales, sino que también resonó con muchas personas que han atravesado situaciones similares.

Hoy, la conductora se muestra más fuerte y enfocada en su vida personal y profesional, dejando atrás un capítulo doloroso, pero transformándolo en una historia que visibiliza las señales, las decisiones difíciles y la importancia de priorizar el bienestar propio y familiar.

AAAT*