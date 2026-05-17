¡Rare Beauty toma Londres! Selena Gomez sorprende a seguidores en evento especial

Selena Gomez sorprendió a sus fans en Londres con una aparición inesperada en un evento de Rare Beauty organizado junto a Space NK, como parte de la expansión y promoción de su marca de belleza en Reino Unido.

La cantante, actriz y empresaria llegó al encuentro para convivir con seguidores y creadores de contenido, en un momento que rápidamente comenzó a circular en redes sociales por la emoción de quienes pudieron verla de cerca.

De acuerdo con publicaciones de fans y cuentas especializadas, Selena Gomez saludó a asistentes, posó para fotografías y convivió con creadores de belleza, entre ellos Reece Cancho, quien compartió en redes el momento en que recibió un abrazo, una selfie y una breve conversación con la artista.

La visita también coincidió con una etapa activa para Rare Beauty. La marca lanzó recientemente la base True to Myself Natural Matte Longwear Foundation, con una campaña centrada en identidad latina, diversidad de tonos y representación. En esa campaña, Gomez habló de sus raíces mexicanas y de la importancia de mostrar que no existe una sola forma de ser latina.

Selena Gomez aparece de sorpresa en Space NK

El evento reunió a fans de Rare Beauty y creadores de contenido especializados en maquillaje. Aunque se trataba de una activación de marca, la presencia de Selena Gomez elevó el encuentro a un momento de convivencia directa con quienes han seguido el crecimiento de su línea de belleza.

En imágenes compartidas por cuentas de fans, la artista apareció con un look elegante y sobrio, descrito por seguidores como un vestido tipo polo azul marino o negro, acompañado de tacones rojos, un detalle que llamó la atención por el contraste.

Uno de los momentos más comentados fue su encuentro con Reece Cancho, creador de contenido de belleza que reaccionó con emoción al conocerla. Videos compartidos en redes muestran a Gomez abrazándolo, riendo y posando para una selfie, escena que varios fans retomaron como una muestra de la cercanía que suele proyectar la cantante en este tipo de eventos.

Selena Gomez saliendo de un restauarante de comida india en Londres Backgrid UK/The Grosby Group

Rare Beauty y su crecimiento en Reino Unido

La aparición en Londres también funciona como una señal del crecimiento internacional de Rare Beauty. La marca, fundada por Selena Gomez en 2020, se ha posicionado como una de las líneas de belleza de celebridad con mayor reconocimiento, no solo por sus productos, sino por su discurso ligado a salud mental, autoestima y belleza sin perfección excesiva.

En Reino Unido, Rare Beauty se vende a través de Space NK, cadena especializada en belleza premium. La propia tienda destaca en su sitio la disponibilidad de productos de la marca, desde bases y rubores hasta labiales y productos para rostro.

El vínculo entre Rare Beauty y Space NK no es nuevo. En 2022, la marca realizó en Londres una experiencia emergente tipo café para celebrar su segundo aniversario, lo que mostró desde entonces el interés de Gomez por construir presencia física alrededor de su marca en el mercado británico.

El segundo look de Selena en Londres

Más tarde, Selena Gomez fue vista en Londres con un look completamente distinto: un vestido marrón metálico con flecos de cuentas, firmado por Cult Gaia, que combinó con zapatos satinados y accesorios dorados. La artista fue fotografiada al llegar al restaurante Gymkhana, un espacio de comida india conocido por atraer a celebridades.

El atuendo generó comentarios entre sus fans por su tono chocolate, su silueta ajustada y el acabado brillante. La cantante de I Love You Like a Love Song también llevó un bolso Nirvana de Aupen en color marrón, un accesorio de precio medio que ha sido usado por otras celebridades como Taylor Swift, Olivia Rodrigo y Charli XCX.

La salida nocturna fue interpretada por fans como otra muestra del estilo más pulido que Selena ha mostrado en sus recientes apariciones públicas, especialmente durante eventos ligados a Rare Beauty.

Selena Gomez luce espectacular al salir del restaurante indio Gymkhana en Mayfair con una amiga, el mismo restaurante al que fueron Taylor Swift y Travis Kelce la semana anterior. Backgrid UK/The Grosby Group

Rare Beauty, más que una marca de maquillaje

Rare Beauty se ha distinguido de otras marcas de celebridades por colocar la salud mental como parte de su identidad. A través del Rare Impact Fund, la compañía ha buscado recaudar fondos para ampliar el acceso a recursos de salud mental, especialmente para jóvenes.

Ese discurso ha sido clave para diferenciar la marca dentro de un mercado saturado de líneas de maquillaje creadas por famosas. En lugar de vender únicamente glamour o perfección, Rare Beauty ha construido una narrativa alrededor de la aceptación personal, los tonos inclusivos y la conversación sobre bienestar emocional.

La campaña reciente de la base True to Myself también refuerza esa línea. En entrevista con People, Gomez habló de su identidad latina, de la historia de migración de sus abuelos desde Monterrey a Texas y de la importancia de representar la diversidad de la comunidad latina en una campaña de belleza.

bgpa