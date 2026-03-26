La gata bajo la lluvia: así reaccionaron las hijas de Rocío Dúrcal a la versión de Ángela Aguilar

El legado de Rocío Dúrcal continúa más vivo que nunca. A dos décadas de su fallecimiento, la intérprete sigue siendo una de las voces más queridas de la música en español, especialmente por su estrecha relación con el repertorio mexicano.

En el marco de este aniversario, sus hijas, Shaila Dúrcal y Carmen Morales, ofrecieron una entrevista televisiva en la que compartieron recuerdos íntimos y reflexiones sobre cómo han enfrentado la ausencia de su madre con el paso del tiempo.

Lejos de que el dolor desaparezca, ambas coincidieron en que la pérdida se transforma, pero nunca se va del todo. La nostalgia, aseguraron, sigue presente en momentos clave, especialmente en fechas significativas como celebraciones familiares.

El dolor que no se va: así recuerdan a su madre

Durante la conversación, Shaila Dúrcal se mostró especialmente emotiva al hablar del vacío que dejó Rocío Dúrcal en sus vidas. La cantante reconoció que, con los años, la ausencia se vuelve incluso más difícil de sobrellevar.

La intérprete dejó claro que el duelo evoluciona, pasando de la tristeza a otras emociones como la frustración o incluso la rabia por no poder compartir momentos cotidianos con su madre.

Shaila Durcal y Ángela Aguilar

Este testimonio conmovió a los seguidores de la artista, quienes siguen viendo en la familia de Rocío Dúrcal una extensión de su legado emocional y artístico.

Ángela Aguilar entra en la conversación

En medio de la entrevista, surgió inevitablemente el tema de la nueva versión de “La gata bajo la lluvia”, uno de los temas más emblemáticos de Rocío Dúrcal, ahora reinterpretado por Ángela Aguilar, hija del cantante Pepe Aguilar.

La pregunta no pasó desapercibida, ya que la reinterpretación del clásico ha generado opiniones divididas entre el público: algunos celebran que la canción llegue a nuevas generaciones, mientras que otros consideran que el legado original debe mantenerse intacto.

Una reacción que sorprende y divide opiniones

Lejos de la polémica que muchos esperaban, Shaila Dúrcal optó por un tono conciliador al hablar de Ángela Aguilar. La artista aseguró conocerla desde pequeña y expresó su alegría al verla crecer profesionalmente.

Sus palabras fueron interpretadas por muchos como un gesto de apoyo hacia la joven cantante, destacando la importancia de que nuevas voces mantengan vigente la música mexicana.

Shaila Dúrcal disfruta ser 'curvy' aunque la critiquen

Sin embargo, el debate no tardó en reactivarse, especialmente entre quienes recordaron declaraciones pasadas de Shaila, en las que mostraba sorpresa por algunos cambios en la reinterpretación del tema.

El cambio de nombre que desató la polémica

Uno de los puntos más comentados ha sido la decisión de modificar el título original de la canción. La versión de Ángela Aguilar, realizada en colaboración con el productor Steve Aoki, fue lanzada bajo el nombre “Invítame a un café”.

Este detalle llamó la atención desde su estreno, pero cobró mayor relevancia tiempo después, cuando surgieron versiones sobre el registro del tema y los derechos asociados.

En declaraciones anteriores, Shaila Dúrcal había reaccionado con sorpresa ante este cambio, dejando entrever dudas sobre la decisión, aunque sin dejar de reconocer el valor de acercar la música a nuevas audiencias.

La explicación de Ángela Aguilar

Por su parte, Ángela Aguilar también ha hablado públicamente sobre el cambio de nombre, aclarando que no se trató de una decisión creativa, sino de una cuestión legal.

Según explicó, no le fue permitido utilizar el título original, lo que la llevó a optar por una alternativa para poder lanzar la canción. Esta aclaración no frenó del todo la polémica, pero sí aportó contexto a la situación.

Entre el legado y la evolución musical

El caso ha abierto una conversación más amplia sobre cómo se debe preservar el legado de artistas icónicos como Rocío Dúrcal en una era donde las reinterpretaciones y colaboraciones son cada vez más comunes.

Mientras algunos defienden la innovación como una forma de mantener viva la música, otros insisten en la importancia de respetar las versiones originales.

Lo cierto es que, a 20 años de su partida, Rocío Dúrcal sigue generando conversación, emoción y debate. Y ahora, gracias a nuevas generaciones como la de Ángela Aguilar, su música continúa cruzando fronteras y conquistando públicos, demostrando que su legado está lejos de apagarse.

AAAT*