Laura Pausini y Camila Cabello sorprenden en Miami con dueto de 'Víveme'

Laura Pausini celebró su cumpleaños número 52 sobre el escenario y con un regalo elegido por ella misma: cantar Víveme junto a Camila Cabello. La artista italiana se presentó en el Kaseya Center de Miami como parte de su Yo Canto World Tour, donde invitó por sorpresa a la cantante cubano-mexicana-estadounidense para interpretar uno de los temas más queridos de su repertorio.

El momento ocurrió durante el concierto de Pausini en Miami, ciudad con una fuerte conexión latina y también importante en la historia personal de Camila Cabello, quien creció en el sur de Florida tras emigrar de Cuba cuando era niña.

En redes sociales, videos del dueto comenzaron a circular entre fans de ambas artistas, que destacaron la mezcla de italiano y español durante la interpretación.

El regalo de cumpleaños que pidió Laura Pausini

Durante el concierto, Laura Pausini explicó que cuando su equipo le preguntó qué quería de cumpleaños, no pidió un regalo material. La cantante contó que quería cantar con Camila Cabello.

“No quería regalos de plástico. Quería cantar con Camila”, dijo Pausini sobre el escenario, antes de agradecerle a la intérprete de Havana por aceptar la invitación.

Camila respondió con cariño y dejó claro que para ella también era un momento especial. “Para ti, cualquier cosa. Eres una reina. Es un sueño para mí”, expresó la cantante, quien aseguró que después de su participación quería quedarse a disfrutar el resto del show como una espectadora más.

Víveme, una canción clave en el repertorio de Pausini

La canción elegida para el dueto fue Víveme, tema publicado por Laura Pausini en 2004 y convertido en una de sus baladas más reconocibles para el público latino. En el concierto, ambas artistas la interpretaron alternando versos en italiano y español, lo que reforzó el carácter internacional del momento.

Víveme forma parte de una etapa clave en la carrera de Pausini, cuando la cantante ya había consolidado una base de seguidores en Europa y América Latina. La canción también tuvo una fuerte presencia en México y otros países hispanohablantes, donde se convirtió en uno de sus temas más coreados.

Al terminar la interpretación, Pausini le dedicó otra frase de agradecimiento: “Qué voz increíble tienes, muchas gracias, Camila”.

Camila Cabello, una invitada con conexión especial con Miami

La presencia de Camila Cabello tuvo un peso especial por el lugar del concierto. Aunque nació en Cuba y tiene raíces mexicanas, la cantante creció en Miami, ciudad que ha sido clave en su vida y carrera.

En enero de 2026, incluso recibió las llaves de la ciudad durante el desfile Three Kings Parade en la Calle Ocho, como reconocimiento a su impacto cultural y su conexión con la comunidad local.

Camila ha construido su carrera mezclando pop, referencias latinas y colaboraciones con artistas de distintos géneros.

Camila Cabello canta en Waymo Presents: The Miami Arrival Getty Images via AFP

Laura Pausini continúa con su gira mundial

El concierto de Miami forma parte del Yo Canto World Tour, gira con la que Laura Pausini recorre distintos países y celebra una carrera marcada por éxitos en italiano y español.

La gira también acompaña el lanzamiento de su proyecto Io Canto 2 / Yo Canto 2, en el que Pausini revisita canciones importantes para ella y para la música popular en español e italiano.