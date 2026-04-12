Soda Stereo en Palacio de los Deportes: setlist, cómo llegar y lo que debes saber de sus conciertos

Soda Stereo es sin duda una de las agrupaciones de rock más importantes de Latinoamérica. Dentro de poco, la banda estará de regreso en los escenarios en México y aunque su vocalista, Gustavo Cerati, no estará presente, muchos podrán recordarlo ya que gracias a la tecnología será como si estuviera en los shows.

Si eres fan de los argentinos e irás a alguno de los conciertos que darán pronto en la Ciudad de México, aquí te contamos los detalles para que disfrutes los conciertos de Soda Stereo.

Soda Stereo

¿Cuándo se presentará Soda Stereo en el Palacio de los Deportes?

Soda Stereo llegará a la CDMX para dar tres conciertos. Los shows se realizarán los próximo 14, 15 y 16 de abril en el Palacio de los Deportes.

Toma tus precauciones porque se espera que los conciertos den inicio a las 8 PM, además como ya ha ocurrido a lo largo de la gira de la banda, en las pantallas podremos observar un holograma para así hacer presente a Gustavo Cerati en los shows.

Soda Stereo

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?

El concierto se realizará en el Palacio de los Deportes y para llegar a él puedes hacerlo por auto, ya que dentro del recinto hay un estacionamiento que tiene un costo.

Te recomendamos llegar temprano para que alcances lugar. Por otra parte, si planeas llegar por transporte público, la manera más fácil es por metro. La estación más cercana al Palacio de los Deportes es Velódromo de la línea 9 o café.

Soda Stereo

Deberás bajarte en la estación Velódromo, al salir de ella tendrás que atravesar un puente peatonal y después caminar alrededor de unos 10 minutos hasta encontrar la puerta del recinto por la que debes entrar.

Probable setlist de Soda Stereo el Palacio de los Deportes

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Soda Stereo interprete en sus conciertos en la CDMX.

Ecos

Juego de seducción

Nada personal

Hombre al agua

Ella usó mi cabeza como un revólver

Cuando pase el temblor

Luna roja

Toma la ruta

(En) el séptimo día

En la ciudad de la furia

Sobredosis de TV

Persiana americana

Un misil en mi placard

Zoom

Planeador

Final caja negra

Primavera 0

Prófugos

De música ligera

PJG