Confusión  y sarcasmo: Sabrina Carpenter se disculpa por llamar 'raro' a grito cultural en Coachella

La presentación de Sabrina Carpenter en Coachella 2026 generó reacciones en redes sociales luego de un momento en el que la artista interrumpió su show para referirse a un grito del público que calificó como “raro”.

El incidente ocurrió durante su participación como una de las figuras principales del festival, donde además de interpretar sus temas más conocidos, protagonizó un intercambio que rápidamente se viralizó.

El momento que detonó la controversia

Durante el concierto, mientras se preparaba para continuar su presentación, una asistente realizó un Zaghrouta, un grito tradicional de celebración en algunas culturas árabes.

La cantante reaccionó con sorpresa ante el sonido y, en ese momento, lo interpretó como un tipo de sonido “raro”, lo que la llevó a comentar desde el escenario: No me gusta y posteriormente referirse al momento como algo “muy raro”.

De acuerdo con lo escuchado en el video, la persona del público explicó que se trataba de una expresión cultural, lo que generó un breve intercambio que fue captado en video y difundido en plataformas digitales.

Tras la circulación del video, usuarios en redes sociales cuestionaron la reacción de la artista, señalando que el comentario pudo interpretarse como despectivo hacia una manifestación cultural.

Sabrina Carpenter se disculpa

Horas después, Sabrina Carpenter publicó un mensaje en sus redes sociales en el que ofreció disculpas por lo ocurrido.

En su comunicado, explicó que su reacción fue resultado de no haber identificado claramente el origen del sonido y lo describió como un momento de “pura confusión y sarcasmo”, asegurando que no existía una intención negativa.

La artista también reconoció que pudo haber manejado la situación de otra manera y afirmó que ahora entiende el significado del Zaghrouta.

Persisten las críticas contra Sabrina Carpenter

A pesar de la disculpa, parte de la conversación en redes sociales continuó, con usuarios que señalaron que la explicación del público ocurrió en el momento y que la cantante mantuvo su reacción inicial.