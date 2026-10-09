Sofía Vergara lanza presunta indirecta a Joe Manganiello en redes sociales

Sofía Vergara encendió las redes sociales al compartir una polémica publicación sobre hombres narcisistas. La actriz colombiana replicó este contundente mensaje poco después de recibir fuertes críticas de su exesposo. Joe Manganiello atacó duramente a la estrella de televisión en las páginas de sus recientes memorias autobiográficas. El momento exacto de esta acción digital desató múltiples especulaciones en la prensa de espectáculos.

El conflicto mediático inició cuando Manolo, el hijo de la actriz, subió una imagen explicativa a sus plataformas digitales. El gráfico detallaba las diferencias psicológicas entre las personas bondadosas y los individuos con rasgos narcisistas. La protagonista de Modern Family republicó esta misma imagen en su perfil oficial y añadió un emoji de manos aplaudiendo. La celebridad omitió escribir nombres propios, pero el contexto apuntó directamente al actor estadounidense.

Sofía Vergara habló de los hombres narcicistas en su publicación. Foto de IG: Sofía Vergara

La publicación original enumera conductas específicas para identificar ambos perfiles de personalidad. El texto señala que las buenas personas piden disculpas sinceras, establecen límites sanos y defienden siempre la verdad. La contraparte describe a los narcisistas como sujetos que manipulan psicológicamente, mienten de forma constante y actúan bajo el síndrome de Peter Pan. Esta enumeración resonó profundamente entre los seguidores de la estrella latina.

Las oscuras revelaciones en Bloodlines

Esta presunta respuesta digital surgió como reacción al lanzamiento del libro Bloodlines. Joe Manganiello abordó sin filtros los detalles más íntimos de su fracasado matrimonio con la colombiana en esta obra literaria. El actor estadounidense narró episodios de extrema vulnerabilidad durante su convivencia marital. El portal especializado TMZ difundió los extractos más controversiales de este material editorial.

El protagonista de Magic Mike afirmó que su exesposa se burló abiertamente de él durante una crisis médica severa. El histrión luchó contra una grave enfermedad autoinmune en la etapa final de su relación de pareja. Manganiello detalló la falta de empatía y el abandono emocional que sintió en aquel periodo físico tan desgastante. Las declaraciones sacudieron la imagen pública de la querida actriz de comedia.

Joe Manganiello aseguró en sus memorias que Sofía Vergara le negaba muestras de cariño durante su enfermedad. Grosby Group

El relato literario alcanzó niveles alarmantes al abordar la salud mental del intérprete. El actor confesó que consideró el suicidio mientras todavía compartía el techo marital con Sofía Vergara. Manganiello explicó que la presencia y el amor incondicional de su perro le dieron una razón fundamental para seguir adelante. El histrión sobrevivió a esta oscura etapa gracias al vínculo con su mascota.

El silencio tras la tormenta digital

Hasta este momento, Joe Manganiello guardó absoluto silencio frente a las publicaciones de la familia Vergara. El equipo de relaciones públicas del actor evitó emitir comunicados oficiales sobre esta guerra de declaraciones veladas. La expareja mantiene una distancia total desde la firma definitiva de sus documentos de divorcio. Los medios de comunicación vigilan cada movimiento digital de ambas estrellas de Hollywood.

Sofía Vergara es una figura mediática. Foto de IG: Sofía Vergara

La separación de estas dos figuras de la industria del entretenimiento ocurrió tras siete años de matrimonio. Los documentos legales citaron las diferencias irreconciliables como el motivo principal de la ruptura amorosa. La prensa internacional documentó cada fase de este proceso judicial que acaparó las portadas de las revistas del corazón. El reciente cruce de acusaciones reactivó el interés público por los motivos reales del quiebre.

Los seguidores de Sofía Vergara inundaron sus redes sociales con mensajes de apoyo incondicional tras la publicación. Los fanáticos del histrión estadounidense también tomaron partido y defendieron la versión expuesta en las memorias. Esta batalla de narrativas demostró las profundas heridas que dejó uno de los divorcios más mediáticos de la última década. La tensión entre ambos bandos pronostica nuevos enfrentamientos públicos en el futuro cercano.