¿Cuántas veces ha pasado por el quirófano Sofía Vergara? Toda la verdad sobre su apariencia

Desde hace años, Sofía Vergara es considerada una de las mujeres más atractivas de Hollywood. Su carisma, figura y apariencia juvenil la han convertido en un referente de belleza, pero también en blanco constante de rumores sobre supuestas cirugías estéticas.

Con frecuencia, las redes sociales se llenan de comentarios que aseguran que la actriz colombiana ha transformado completamente su rostro gracias al bisturí. Sin embargo, la protagonista de Modern Family ha sido clara al responder a esas especulaciones: hasta ahora, no se ha sometido a una cirugía plástica facial.

Sofía Vergara habla de su apariencia

En diversas entrevistas, la actriz ha confesado que evita leer comentarios en internet porque muchas veces provienen de personas que solo buscan criticar. Vergara ha explicado que los cambios en su rostro tienen una explicación mucho más sencilla: el paso del tiempo.

La actriz asegura que los cambios en su apariencia son consecuencia natural del paso del tiempo. IG

La colombiana reconoce que, como cualquier persona, su apariencia ha evolucionado con la edad y asegura que no tiene problema en aceptar ese proceso.

Lejos de molestarse por envejecer, afirma que sigue sintiéndose segura de sí misma, aunque admite que también ha tenido que aprender a conocer una nueva versión de su imagen frente al espejo.

¿Sofía Vergara se ha hecho cirugía plástica?

Aunque ha descartado haberse sometido a procedimientos quirúrgicos para rejuvenecer su rostro, Sofía nunca ha ocultado que está a favor de la medicina estética.

La colombiana reconoció que utiliza bótox, láser y microneedling como parte de su rutina de belleza. IG

La actriz reconoce que utiliza bótox desde hace varios años, principalmente en el contorno de los ojos y el cuello, además de recurrir a tratamientos con láser y microneedling para controlar la rosácea y mejorar la calidad de su piel.

Eso sí, aclara que prefiere los procedimientos poco invasivos porque le permiten continuar trabajando sin necesidad de permanecer semanas en recuperación.

Incluso ha confesado que, cuando llegue el momento adecuado y su agenda se lo permita, no descarta someterse a alguna cirugía estética.

No tengo nada en contra de aprovechar las herramientas que existen", ha explicado en distintas ocasiones.

¿Cuál es el secreto de belleza de Sofía Vergara?

Más allá de los tratamientos estéticos, Sofía asegura que existe un hábito que ha marcado la diferencia en su piel durante décadas: el uso diario de protector solar.

Vergara afirma que no está en contra de la cirugía plástica y que podría recurrir a ella en el futuro. IG

La actriz ha insistido en que prevenir el daño causado por los rayos UV es mucho más efectivo que intentar corregirlo años después.

Esa filosofía fue precisamente la inspiración para crear Toty, su propia línea de productos de skincare y maquillaje con protección solar, desarrollada pensando en quienes buscan cuidar su piel todos los días.

La cirugías que sí se ha realizado Sofía Vergara

Si bien los rumores suelen centrarse en su rostro, las únicas cirugías que Sofía Vergara ha hecho públicas no tienen relación con procedimientos estéticos.

En 2024, Sofía se sometió a una segunda cirugía de rodilla, la única intervención que ha compartido públicamente. IG

En 2024 sorprendió a sus seguidores al compartir fotografías desde un hospital tras someterse a una operación de rodilla. La actriz mostró incluso el vendaje y parte de la recuperación, revelando que se trataba de la segunda intervención para corregir una lesión cuyo origen nunca explicó públicamente.

Después de la cirugía regresó a casa para continuar con su recuperación acompañada por familiares y amigos, quienes estuvieron pendientes de ella durante ese proceso.

¿Sofía Vergara se hizo una reducción de busto?

Otro tema del que Sofía ha hablado con total honestidad es la posibilidad de realizarse una reducción de busto. La actriz ha explicado que, debido al tamaño natural de su pecho, con frecuencia experimenta molestias físicas, especialmente durante eventos donde utiliza vestidos estructurados durante varias horas.

La actriz también ha confesado que considera una reducción de busto por motivos de salud y comodidad. Foto: Instagram

Por ello, ha reconocido que no descarta someterse a esa intervención en el futuro, principalmente por motivos de salud y comodidad, más que por razones estéticas. Pero, hasta el momento, no se sabe cuándo se la realizaría.

A sus 54 años, Sofía Vergara continúa demostrando que hablar abiertamente sobre el envejecimiento y los tratamientos estéticos no tiene por qué ser un tema tabú. La actriz asegura que no busca aparentar una edad distinta, sino sentirse bien consigo misma.

Mientras algunos siguen atribuyendo su apariencia únicamente a cirugías, ella insiste en que la clave está en el cuidado constante de la piel, la prevención, pequeños retoques estéticos y, sobre todo, en aceptar que el tiempo pasa para todos.