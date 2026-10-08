Joe Manganiello acusa a Sofía Vergara de ridiculizarlo durante su enfermedad

Joe Manganiello volvió a hablar de su matrimonio con Sofía Vergara, del que se separó en 2023. El actor compartió detalles de una etapa marcada por problemas de salud que, según su relato, también afectaron la relación con la protagonista de Modern Family.

Joe Manganiello asegura que Sofía Vergara le negaba cariño durante su enfermedad

En su libro de memorias Bloodlines, Joe Manganiello asegura que su matrimonio con Sofía Vergara perdió cercanía emocional mientras él enfrentaba una enfermedad autoinmune que afectó su salud durante aproximadamente siete años.

El actor, conocido por sus participaciones en True Blood y Magic Mike, sostiene que llegó a pedirle muestras de cariño a su entonces esposa, pero que ella se negaba a abrazarlo incluso cuando atravesaba momentos difíciles.

De acuerdo con los fragmentos del libro publicados por la revista People, Manganiello describe una relación que había perdido prácticamente toda conexión emocional. Sus declaraciones ofrecen una versión de los problemas que, según él, existían dentro de su matrimonio.

El estadounidense también asegura que Sofía Vergara lo ridiculizaba por el vínculo que había desarrollado con Bubbles, una pequeña chihuahua que adoptó en 2019, cuando su estado físico y emocional se había deteriorado.

La mascota llegó a su vida durante una etapa en la que el actor enfrentaba pensamientos suicidas. Según explicó, cuidar del animal le permitió encontrar una responsabilidad cotidiana mientras intentaba recuperarse de sus problemas de salud.

Manganiello afirma que los comentarios de Vergara sobre su relación con Bubbles fueron especialmente dolorosos porque la perrita se había convertido en una compañía importante durante su enfermedad.

Joe Manganiello aseguró en sus memorias que Sofía Vergara le negaba muestras de cariño durante su enfermedad. Grosby Group

Qué enfermedad enfrentó Joe Manganiello durante siete años

Los problemas de salud de Joe Manganiello comenzaron poco después de su boda con Sofía Vergara, celebrada en noviembre de 2015. Inicialmente, presentó molestias que parecían controlables, pero los síntomas aumentaron y comenzaron a interferir con su vida cotidiana.

Durante los siguientes años, el actor enfrentó distintos problemas físicos que lo llevaron a consultar especialistas y someterse a numerosos estudios médicos sin obtener una explicación definitiva sobre el origen de su enfermedad.

Entre los síntomas que describió se encuentran los siguientes.

Dolores abdominales intensos.

Fiebre y agotamiento constante.

Erupciones y lesiones en la piel.

Sangrados intestinales.

Pérdida considerable de peso.

La situación llegó a un punto crítico en 2016, cuando tuvo que someterse a una cirugía de emergencia debido al deterioro de sus intestinos. El procedimiento permitió atender una complicación que ponía en riesgo su vida.

Como consecuencia de la operación, los médicos tuvieron que extirparle parte del intestino y colocarle una bolsa de ostomía, un dispositivo que permite eliminar los desechos del organismo cuando el sistema digestivo no puede hacerlo por su vía habitual.

Manganiello también recibió medicamentos utilizados para tratar enfermedades inflamatorias intestinales, entre ellas la enfermedad de Crohn y la colitis. Sin embargo, explicó que los tratamientos no consiguieron resolver sus problemas de salud.

Pese a los numerosos procedimientos médicos, el actor señaló que nunca recibió un diagnóstico definitivo que explicara todos los síntomas que había presentado durante aquellos años.

Actualmente, Manganiello asegura encontrarse en remisión y haber dejado los medicamentos. También ha hablado de su experiencia con tratamientos alternativos, aunque su recuperación no permite establecer que estos hayan sido la causa de la mejoría.

Joe Manganiello reveló que su perrita Bubbles fue un apoyo importante durante los siete años que enfrentó problemas de salud. Grosby Group

Joe Manganiello también cuestiona la versión de Sofía Vergara sobre su divorcio

Las revelaciones de Joe Manganiello también incluyen diferencias con la explicación que Sofía Vergara ofreció anteriormente sobre el final de su matrimonio, particularmente en lo relacionado con sus planes de formar una familia.

La pareja anunció su separación en julio de 2023, después de aproximadamente siete años de matrimonio. Su divorcio quedó formalizado en 2024, cuando ambos ya habían comenzado a reorganizar sus vidas personales.

Vergara había explicado públicamente que una de las razones de la ruptura estaba relacionada con sus distintas expectativas sobre tener hijos. La actriz señaló que no deseaba volver a ser madre, mientras que su entonces esposo quería convertirse en padre.

Sin embargo, Manganiello sostiene que esa explicación no representa por completo lo ocurrido. Según su relato, durante su enfermedad llegó a renunciar a la posibilidad de tener hijos debido a la incertidumbre sobre su estado físico.

El actor explicó que sus problemas médicos modificaron sus expectativas personales y que la posibilidad de formar una familia dejó de ser una prioridad mientras intentaba recuperar su salud.

Ahora, tras superar la etapa más grave de su enfermedad, Manganiello ha expresado nuevamente su interés en la paternidad. El actor mantiene una relación con Caitlin O’Connor, con quien anunció su compromiso.